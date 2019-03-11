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Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 17:44 | Son Güncelleme

Gaziantep'te görev yapan evli ve 3 çocuk babası Uzman Çavuş Hayrettin S. (40), evinde başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Olay, öğle saatlerinde, Oğuzeli ilçesinde meydana geldi. Ailesinin yakınlarını ziyarete gitmesiyle evde yalnız kalan Uzman Çavuş Hayrettin S., tabancasını başına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, Hayrettin S.'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi.

uzman

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eve koşan eşi, Hayrettin S.'nin öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. 3 çocuk babası Hayrettin S.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi. (DHA)

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Gaziantep Uzman Çavuş Uzman Çavuş Hayrettin S. intihar

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu kadınlar yok mu. Adamın başını da yediler. Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin.
Çocuklara üzüldüm .
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