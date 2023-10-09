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Uzman doktor evinde çıkan yangında hayatını kaybetti!

09.10.2023 17:28 | Son Güncelleme:
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Ankara'da, evindeki mutfakta yemek yaparken çıkan yangında ağır yaralanan 58 yaşındaki Uzman Doktor Alp Dolgun yaşamını yitirdi. Dolgun'un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Uzman doktor evinde çıkan yangında hayatını kaybetti!

Olay, 7 Ekim saat 14.00 sıralarında Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nde görev yapan Uzman Doktor Alp Dolgun, yalnız olduğu sırada evinin mutfağında yemek hazırlarken yangın çıktı. Dolgun, yangını kendi imkanları ile söndürürken ağır yaralandı. Dr. Dolgun, eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Dolgun, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Dolgun'un yanık yarasına bağlı iç kanamadan dolayı hayatını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERDİLDİ!

Evli ve 2 çocuk babası olan Dolgun'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından alındı. Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Dolgun'un ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

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Dr. Dolgun'un cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
(DHA)


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