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    4. Uzman isimden kadınlara önemli uyarı! 'Dış gebelik ihmal edilirse ölüme yol açabilir'

    Uzman isimden kadınlara önemli uyarı! 'Dış gebelik ihmal edilirse ölüme yol açabilir'

    16.02.2024 11:40 | Son Güncelleme:
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    Dış gebelik hakkında uyarılarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sami Şahin, “Dış gebelik hastanın tıbbi durumuna göre çeşitli yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Eğer ihmal edilerek zamanında tedavi edilmezse ölümcül sonuçları olabilir” dedi.

    Tıpta ektopik gebelik olarak adlandırılan dış gebelik hakkında bilgilendirmede bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sami Şahin, “Dış gebelik, rahim içinde yerleşmesi gereken gebelik kesesinin rahim dışında başka bir yerde yerleşmesi durumudur. En sık tüplerde izlenen bir durum olmasına rağmen, yumurtalıklarda, rahim ağzında, eski sezaryen skarında, batında da görülebilmektedir” şeklinde konuştu.

    Opr. Dr. Şahin, “Daha önce dış gebelik geçirenler, tüplerinden ameliyat olanlar, ria (spiral) kullanmış veya kullanmakta olan hastalar, İVF (tüp bebekle) gebe kalanlar, doğum kontrol ilacı kullananlar, daha önce cinsel yolla bulaşan hastalık kapanlar (gonore, klamidya), pelvik inflamatuar hastalık geçirenler, sigara içenler veya daha önce içmiş olanlar, karından ameliyat geçirenler, spontan düşük yapanlar risk gruplarıdır. 40 yaş üzerindekiler, ilk ilişkileri 18 yaşından küçük olanlar, vajinal duş alanlar, infertilite hastaları dış gebeliğin daha çok görüldüğü bireylerdir” ifadelerini kullandı.

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    Dış gebelik ihmal edilirse ölümcül seyredebileceği uyarısında bulunan Opr. Dr. Şahin, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

    “Dış gebelik belirtileri; vajinal lekelenme ve kanama, keskin ağrılar, karnın tek tarafında meydana gelen ağrı, kilo kaybı, sindirim sisteminde bozukluk, baş dönmesi bayılma ve rektal basınçtır. Dış gebelik tedavi edilebilmektedir. Bu tedaviler; ilaç tedavisi, erken tanı alıp gebelik ilerlememişse (gebelik değeri ve kese boyutuna göre değişir) veya dış gebelik yırtılmadıysa; ameliyat, tüpün alınması, tüpün ağızlaştırılmasıdır.” (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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