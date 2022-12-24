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Uzman isimden korkutan uyarı! "Büyük depremler yaşanacak" diyerek duyurdu: Enerjisini almadı

24.12.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen birçok kentten hissedilen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ersoy, meydana gelen deprem sonrası enerjinin boşalmadığını söyleyerek, "Gelecekte Kırıkhan'da büyük depremler yaşanacaktır." ifadelerini kullandı.

Uzman isimden korkutan uyarı! "Büyük depremler yaşanacak" diyerek duyurdu: Enerjisini almadı

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Kırıkhan'ın deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, "Belki yakın gelecekte belki uzun gelecekte Kırıkhan’da büyük depremler yaşanacaktır." dedi.

Hatay'da Kırıkhan Belediyesi ilçede yaşanan deprem sonrası Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un katıldığı bir seminer verdi. Prof. Dr Şükrü Ersoy, geçtiğimiz 18 Aralık'ta Kırıkhan merkezli olmak üzere 4,8 büyüklüğünde gerçekleşen depremi hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay çevresinde kuvvetli hissedildi ve küçük yapılarda hasar meydana geldi. Bu deprem bizler için çok normal bir haber. Çünkü Kırıkhan çevresi ve Amik ovasında büyük bir fay geçiyor ve geçmiş tarihsel dönem içerisinde çok büyük depremlerde yaşanmış bu bölgede ve ovada olmamız münasebetiyle ve gevşek bir zeminin üstünde. Onların üzerinde olan tüm yapı bu depremlerden geçmişte çok etkilenmiş."

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"YAPILAN YAPILARI SAĞLAM YAPARSAK KORKULACAK BİR ŞEY YOK"

Ersoy, depremin büyüklüğünün 4,8 olmasına rağmen insanların büyük kaygı duyduğunu ve korktuklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu 4,8 büyüklüğündeki deprem bu bölgede enerjisini almış değil gelecekte de çok büyük depremler olabilir. Normaldir bölgenin deprem potansiyeli acısından Kırıkhan ilçesinden gecen fay hattı Hatay'dan Kızıldeniz'e kadar giden kuzey güney doğrultulu çok uzun bir faydır. Dolaysıyla geçmişte çok büyük bir deprem üretti. Gelecekte de büyük depremler üretebilir. Bu bakımdan buradaki yöneticilerin karar vericilerin yapı stokların denetlenmesi yapımı ve mevcut yapı stokunun kentsel dönüşümle yenilenmesi adımına önemli çalışmalar yapması gerekiyor. Çünkü deprem sizi beklemez mutlaka zeminle depremin barışık olması gerekir. Yapılan yapıları sağlam yaparsak korkulacak bir şey yok ama mevcut yapı stoku içerisinde hasar görebilecek çok sayıda bina olabilir."

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"KIRIKHAN'DA BÜYÜK DEPREMLER YAŞANACAK"

Çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Ersoy, "Kırıkhan bir deprem bölgesi. Burada deprem olmayacak demek doğru bir haber olmaz. Gelecekte mutlaka, belki yakın gelecekte belki uzun gelecekte Kırıkhan'da büyük depremler yaşanacaktır. Kırıkhan merkezli tüm köyler bu büyük depremde etkilenir. Çünkü aynı zemin üzerinde Kırıkhan'da yapılacak önemli şey yerleşim yerlerinin ovadan yüksek yerlere dağlık bölgelere çekmek. Dağlık bölgeler daha güvenceli olacaktır. Bunun üzerine çalışmalar yapmak gerekmektedir." şeklinde konuştu. (İHA)

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deprem Hatay Kırıkhan

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