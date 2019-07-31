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Uzman onbaşı trafik kazasında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 19:53 | Son Güncelleme

Gaziantep'te meydan gelen trafik kazasında bir uzman onbaşı hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir uzman onbaşı hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Süleyman Sırakaya idaresindeki 06 LHN 95 plakalı otomobil, Gaziantep-Kahramanmaraş otoyolunun 12. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Ali Çamdarı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan sürücü Sırakaya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Sırakaya'nın cenazesi, burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

Uzman onbaşı Süleyman Sırakaya'nın Hatay'daki görev yerinden Şanlıurfa'ya görevlendirildiği öğrenildi.

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Gaziantep trafik kazası Uzman Onbaşı Süleyman Sırakaya

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