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Uzman onbaşının katil zanlısı tutuklandı

18.02.2021 22:54 | Son Güncelleme:
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Uzman onbaşının katil zanlısı tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada uzman onbaşıyı öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Aydoğdu Mahallesi’nde Tekirdağ 8.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada uzman onbaşıyı öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Aydoğdu Mahallesi’nde Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli uzman onbaşı Turgay Eyüpoğlu ile S.K. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında S.K.’nın ateşlediği silahından çıkan mermi Tugay Eyüpoğlu’nu yaraladı. Yaralı Uzman Onbaşı Eyüpoğlu, kaldırıldığı Tekirdağ Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K.’nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uzman onbaşının katil zanlısı tutuklandı

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