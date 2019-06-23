Uzman önerisi: 'En sağlıklı doğum, anneannelerimizin zamanındaki doğal doğum'

Gebeliğin ilk günlerinden itibaren ‘nasıl doğum yapmalıyım’ sorusu her anne adayının aklını meşgul ediyor. Sezaryen doğum, normal doğum ve doğal doğum gibi alternatifi olan birçok anne adayı, kaygı sürecinden dolayı sezaryen doğuma yöneliyor. Ancak uzmanlar en sağlıklı doğumun eski zamanlarda kadının hiçbir müdahale almadan kendiliğinden bebeğini doğurduğu ‘doğal doğum’ olduğunu belirtiyor. Gelişmiş ülkelerde doğum türleri arasında ilk sıralarda yer alan ‘doğal doğum’ için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Arzu Çabuk Dökmeci, bilgiler vererek anne adaylarına uyarılarda bulundu.

'DOĞAL DOĞURAN KADIN DAHA SAĞLIKLIDIR'

Hamilelik sürecinde her şeyin normal olması durumunda anne adaylarına doğal doğumu önerdiklerini ifade eden Dr. Arzu Çabuk Dökmeci, "Doğal doğum aslında anneannelerimizin babaannelerimizin zamanında kadınların kendiliğinden yaptıkları doğumdur. Doğal doğumda doğumun başlayış süresine müdahale etmiyoruz, doğumun seyri sırasında müdahale etmiyoruz. Tamamen kendi akışında gerçekleşen bir vajinal doğumdur. Doğada bütün hayvanlar kendiliğinden doğuruyorlar. Biz müdahale ettiğimiz zaman aslında bir şeyler yolunda gitmiyor. O yüzden doğuma çok fazla müdahale etmemeli. Doğal doğuran bir kadın daha sağlıklıdır, iyidir, hemen toparlanır. Vajinal ya da doğal doğumda rahim de daha çabuk toparlanır. Doğumun başlamasına mümkün olduğunca müdahale etmemek benim şahsi kanaatimce en doğrusudur. Çünkü bebek ne zaman doğması gerektiğini bilir” dedi.