Uzmandan tatile gidecek hamilelere uyarılar! Havuza girmeyin çünkü...

Tatil yapmak için yurt dışına seyahat edecekseniz acil durumlar için ilaç gibi malzemeleri de edinmelisiniz. Tabii ilaçları kendi doktorunuza danışarak almalısınız. Gebelik döneminde tatile çıkmadan evvel dikkat edilmesi gereken pek çok durum var. Sağlıklı bir gebelik dönemi geçirebilmek için bu durumlara dikkat etmek büyük önem taşıyor!
KANAMA YA DA ERKEN DOĞUM GEÇMİŞİNİZ VARSA DİKKATLİ OLMALISINIZ!
Önceden erken doğum yaptıysanız ya da gebelik döneminde kanama yaşadıysanız tatile giderken dikkatli olmanız gerekiyor.
Bu tarz durumlar yaşamış olan anne adayları uzun süreli yolculuk yapmamalıdır.
Çok sıcak bir yere gitmeyin. Gebelik dönemi için sıcak yerler sakıncalıdır.
Tatile gitmeye karar verdiyseniz kendi aracınızla gidin.
Konforunuzu tam olarak sağlayın.
Uzun yolculuklarda mide problemleri yaşıyorsanız doktorunuza danışarak bir ilaç edinin.
HAMİLELİK DÖNEMİNDE DENİZE GİRMEK
Elbette hamile kişiler de denize girebilir. Fakat dikkat etmeniz gereken birçok şey var.
Gebelik döneminde spor yapmak önemlidir. Yüzmek de en güzel sporlardan biridir.
Fakat kendinizi asla zorlamamalısınız. Dalış yapmak, saatlerce yüzmek sakıncalı olabilir.
Havuzda değil, denizde yüzmeyi tercih edin.
Havuz merdiveni zorlayıcı olabilir, havuz suyu temiz olmuyor buna da dikkat etmek gerek.
Deniz daha sağlıklıdır, ortalama 20-30 dakika kadar denizde yüzebilirsiniz.
GÜNEŞLENME KONUSUNDA DİKKAT EDİN!
Anne adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri de güneşlenme konusudur. Güneşin cilde sağladığı pek çok fayda var ama zararlarını da görmezden gelemeyiz.
Güneş altında ne kadar zaman geçireceğiniz oldukça önemlidir.
Öğle saatlerinde güneş ışınları dik geldiği için bu saatlerde dışarı çıkmamakta fayda var.
Çıksanız bile gölge bir yerde zaman geçirmeye çalışın.
Gölgede bile otursanız uzun saatler oturmayın.
Bol bol su tüketin.
Güneş koruyucu ürün kullanın. Şapka ve gözlük gibi aksesuarlar kullanmayı unutmayın.
BU HASTALIKLARDAN HERHANGİ BİRİNE SAHİPSENİZ TATİL RİSKLİ!
Bazı hastalıklar hamilelik döneminde tatil yapmayı riskli hale getiriyor. Bu durumlardan en azından birini yaşadıysanız ya da bu hastalıklardan en azından biriyle mücadele ediyorsanız tatile giderek hamileliğinizi riske atmış olacaksınız. Mutlaka uzman bir hekime danışın ve tatile gidip gitmeyeceğinize buna göre karar verin.
Kalp hastalıkları
Diyabet
Çoğul gebelik
Vajinal kanama
Hipertansiyon
Erken doğum geçmişi
Rahim ağzı yetmezliği
Düşük ihtimali
Düşük geçmişi
Dış gebelik geçmişi
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