Uzmandan tatile gidecek hamilelere uyarılar! Havuza girmeyin çünkü...

Tatil yapmak için yurt dışına seyahat edecekseniz acil durumlar için ilaç gibi malzemeleri de edinmelisiniz. Tabii ilaçları kendi doktorunuza danışarak almalısınız. Gebelik döneminde tatile çıkmadan evvel dikkat edilmesi gereken pek çok durum var. Sağlıklı bir gebelik dönemi geçirebilmek için bu durumlara dikkat etmek büyük önem taşıyor!

KANAMA YA DA ERKEN DOĞUM GEÇMİŞİNİZ VARSA DİKKATLİ OLMALISINIZ!

Önceden erken doğum yaptıysanız ya da gebelik döneminde kanama yaşadıysanız tatile giderken dikkatli olmanız gerekiyor.

Bu tarz durumlar yaşamış olan anne adayları uzun süreli yolculuk yapmamalıdır.

Çok sıcak bir yere gitmeyin. Gebelik dönemi için sıcak yerler sakıncalıdır.

Tatile gitmeye karar verdiyseniz kendi aracınızla gidin.

Konforunuzu tam olarak sağlayın.

Uzun yolculuklarda mide problemleri yaşıyorsanız doktorunuza danışarak bir ilaç edinin.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE DENİZE GİRMEK

Elbette hamile kişiler de denize girebilir. Fakat dikkat etmeniz gereken birçok şey var.

Gebelik döneminde spor yapmak önemlidir. Yüzmek de en güzel sporlardan biridir.

Fakat kendinizi asla zorlamamalısınız. Dalış yapmak, saatlerce yüzmek sakıncalı olabilir.

Havuzda değil, denizde yüzmeyi tercih edin.

Havuz merdiveni zorlayıcı olabilir, havuz suyu temiz olmuyor buna da dikkat etmek gerek.

Deniz daha sağlıklıdır, ortalama 20-30 dakika kadar denizde yüzebilirsiniz.