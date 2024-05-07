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Uzmanı uyardı: Ani yaşanan bu belirti direkt ölüme neden olabiliyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
07.05.2024 11:12
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Diyarbakır’da Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mesut Aydın, kalpte ortaya çıkan önemli bir belirtinin altını çizerek bunun her yaş gurubunda ortaya çıkabileceğini söyledi. Aydın, “Ritim bozukluğu, çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı şeklinde olabileceği gibi bayılma şeklinde de olabilir. Ve hatta bazen çok nadiren kişinin direkt ölümüne neden olarak da ortaya çıkabilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Uzmanı uyardı: Ani yaşanan bu belirti direkt ölüme neden olabiliyor!

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mesut Aydın, ritim bozukluğunun her yaş grubunda olabilmekte olduğunu söyledi. Bunların çoğu zararsız olduğunu belirten Dr. Aydın, ritim bozukluğunun; çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı şeklinde olabileceği gibi bayılma şeklinde de olabileceğini ve hatta bazen çok nadiren kişinin direkt ölümüne neden olarak da ortaya çıkabilmekte olduğunu ifade etti.

Ritim bozukluğunun erken teşhis edilmesi, tanının belirlenmesi ve sonrasında da tedavinin ritim bozukluğuna özgü olarak yapılmasının çok önemli olduğunu aktaran Dr. Aydın, “Ritim bozuklukları genellikle aniden başlar, belli müddet devam eder ve aniden sonlanır. Bazen de müdahale edilmesi ritim bozukluğu düzelmez. Ritim bozukluğunda önemli olan hastanın ritim bozukluğu esnasındaki semptomlarının yoğunluğudur ve ritim bozukluğunun tipidir” dedi.

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Ritim bozukluğunda erken tanının çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Aydın, şöyle konuştu:

“Çarpıntısı olan kişinin hastanelerin kardiyoloji bölümüne başvurması gerekir. Gerekli teşhis EKG çekilerek bazen 24 saatlik cihazlarla tanının belirlenmesi lazım. Bütün bunlara rağmen çarpıntı olan kişilerin ritim bozukluğu bazen 24 saatlik EKG ile de tespit edilmeyebilir. Bunun ritim anjiyosu dediğimiz EPS ile tanı konulabilir ve aynı zamanda bu esnada tedavisi de yapılabiliyor. Ritim bozukluğunun çoğu ilaç tedavi ile düzeltilebilir. Bir kısmı da yakma tedavisi dediğimiz ablasyon tedavisi ile çarpıntıların büyük bir kısmı tedavi edilebilmektedir.”

KALP SAĞLIĞI HASTALIĞI

“Genç yaşlarda ritim bozukluğu olduğunda kalp pili takılarak tedavi edilir”

Hastalarda ritim bozukluğu olduğunda özelikle ileri yaşlarda, bazen de genç yaşlarda ritim bozukluğu olduğunda kalp pili takılarak tedavi edildiğini kaydeden Dr. Aydın, “Kalp pilinin takılmasının önemli nedeni ani ölümlere neden olan ritim bozukluğunda şok vererek ritim bozukluğu tedavi edilebiliyor. Bazı ritim bozukları da çarpın şeklinde değil de, nabzın düşmesi şeklinde olur. Bu ritim bozukluğunda da kişi genellikle bayılır. Böyle durumlarda kalp hızını artırıcı pil takmak gerekir. Rutin olarak da ayda bir, üç ayda bir kalp pilinin kontrollerinin yapılması gerekir” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi kalp ritim bozukluğu
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