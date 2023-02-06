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Uzmanı uyardı! Önlem alınmazsa şiddetli kalp krizlerine neden olabiliyor

06.02.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi ve kalp hastalıkları sağlığımız için oldukça risk oluşturuyor. En çok ölüme sebep olan hastalıklar arasında yer alan kalp hastalıklarının riskini artıran birçok faktör bulunuyor. Uzman isim soğuk günlerde sadece dışarıda değil içeride de önlem alınmamasının kalp krizlerine neden olabileceğini belirtiyor.

Uzmanı uyardı! Önlem alınmazsa şiddetli kalp krizlerine neden olabiliyor

Fark etmeden yaptığımız birçok davranış kalp sağlığını riske atıyor. Uzmanlar kalp sağlığını korumak için sağlıklı beslenmenin, düzenli hareket etmenin ve stresten uzak durmanın önemini paylaşıyor. Ancak bizim değiştiremeyeceğimiz bazı faktörler de kalp hastalıkları riskini artırabiliyor. Soğuk hava yeterli önlemlerin alınmaması bu faktörler arasında görülüyor.

GÖĞÜS BÖLGESİNİ KORUMAK ÇOK ÖNEMLİ

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Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, AA muhabirine, kalp hastalarının soğuk havalarda beslenme ve yaşam tarzlarına dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti. Soğuk havanın insan vücudunu olumsuz etkilediğini belirten Altay, özellikle kalp hastalarının göğüs bölgesini iyi şekilde koruyarak dışarı çıkmaları tavsiyesinde bulundu.

AYAZIN ETKİLİ OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKILMAMALI

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Kalp hastaları için soğuk havanın risk faktörü olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Soğuk havalarda dışarı çıktığımızda damarlarda daralma oluyor. Bu, kalp damarları için de geçerli. Bu durum kalbin hem oksijen beslenmesini bozuyor hem de enerji ihtiyacını artırıyor. Dolayısıyla kış aylarında kalp hastalarında göğüs ağrısı ve kalp krizi riski artıyor. Bu yüzden soğuk havalarda özellikle kalp hastaları dikkatli olmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ayazın etkili olduğu dönemde çok dışarı çıkmamalılar. Öğlen saatlerinde havanın biraz daha ılık olduğu saatlerde göğüs bölgesini koruyacak şekilde kıyafet giyilmesini öneriyoruz. Evin içerisinde bir oda çok sıcak bir diğer oda çok soğuk olduğunda, evde tam iklimlendirme sağlanmadığı zaman kalp krizi riski artabiliyor. O yüzden genellikle odaların dahi eşit şekilde ısıtılmasını öneriyoruz."

KIRMIZI ET TÜKETİMİNİ AZALTARAK KIZARTMALARDAN UZAK DURUN

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Prof. Dr. Altay, kalp hastalarının kış aylarında beslenmelerine önem vermesi gerektiğini dile getirdi. Kış aylarında enerji ihtiyacı ve buna bağlı beslenme sıklığının arttığını aktaran Altay, "Hem enerji ihtiyacını karşılayacak hem de kalp hastalarına zarar vermeyecek besinler tüketilmeli. Kışın balık tüketimi çok faydalı. Şekeri yüksek ve lifi az olan gıdalardan uzak durulmalı. Besleyici özelliği yüksek baklagiller tercih edilmeli. Bunun yanında pırasa, karnabahar ve bamya gibi sebzeler tüketilmeli. Kırmızı et tüketimini azaltıp, kızartmalardan uzak durulmalı." Altay, kış aylarında sıvı tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(AA)

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