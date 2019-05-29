Uzmanı uyarıyor: Yazın klinik uygulama yaptırmayın

Lekelere karşı klinik tedavi yöntemlerinin kış aylarında uygulanması gerektiğini vurgulayan Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Yaz aylarında bazı önlemler alarak cilt lekeleriyle savaşabilirsiniz. Cilt altına yapılan nem aşıları, PRP’ler, dermapen gibi uygulamaları, kışın yaptırmak gerekir. Güneş lekeleriyle savaşmak için yazın asla renk açıcı kremler ve renk düzenleyiciler kullanmayın!” diye uyarıyor.

Yaz mevsimiyle birlikte giderek dikleşen güneş ışınları, cildimizde hiç istemediğimiz görüntülerin oluşmasına neden olabiliyor. Cildimizde ve vücudumuzun güneşe maruz kalan bölgelerinde, koyu kahverengindeoluşan güneş lekeleri, bu dönemde hayatımızın kâbusu olabiliyor. Lekeler, açık tenlilerde çok sık görülüyor.

Ciltte güneşin etkisiyle oluşan lekelere karşı, cilt altına yapılan nem aşıları ve PRP’ler ile cilt bariyerinin güçlendirilerek, dermapen ve lazer uygulamalarıyla da kalıcı iyileştirme sağlanabileceğini belirten Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, cilt lekelerine karşı gerçekleştirilen klinik uygulamaların kesinlikle kış aylarında yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.