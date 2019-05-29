KADIN

Uzmanı uyarıyor: Yazın klinik uygulama yaptırmayın

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 29.05.2019 11:44 | Son Güncelleme

Havanın ısınmasıyla ortaya çıkan güneş lekeleri, yaz mevsiminin en büyük problemlerinden biri… Bronz bir cilde sahip olmak için abartılan güneşlenme seansları, televizyon ve cep telefonu gibi teknolojik cihazların fazla kullanımı, sağlıksız beslenme gibi nedenler, cildimizde hiç de hoş olamayan lekeler yaratabiliyor.

Uzmanı uyarıyor: Yazın klinik uygulama yaptırmayın

Lekelere karşı klinik tedavi yöntemlerinin kış aylarında uygulanması gerektiğini vurgulayan Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Yaz aylarında bazı önlemler alarak cilt lekeleriyle savaşabilirsiniz. Cilt altına yapılan nem aşıları, PRP’ler, dermapen gibi uygulamaları, kışın yaptırmak gerekir. Güneş lekeleriyle savaşmak için yazın asla renk açıcı kremler ve renk düzenleyiciler kullanmayın!” diye uyarıyor.

Yaz mevsimiyle birlikte giderek dikleşen güneş ışınları, cildimizde hiç istemediğimiz görüntülerin oluşmasına neden olabiliyor. Cildimizde ve vücudumuzun güneşe maruz kalan bölgelerinde, koyu kahverengindeoluşan güneş lekeleri, bu dönemde hayatımızın kâbusu olabiliyor. Lekeler, açık tenlilerde çok sık görülüyor.

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Ciltte güneşin etkisiyle oluşan lekelere karşı, cilt altına yapılan nem aşıları ve PRP’ler ile cilt bariyerinin güçlendirilerek, dermapen ve lazer uygulamalarıyla da kalıcı iyileştirme sağlanabileceğini belirten Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, cilt lekelerine karşı gerçekleştirilen klinik uygulamaların kesinlikle kış aylarında yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

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GÜNEŞ LEKELERİNE KALICI OLARAK SON VERMEK MÜMKÜN

Güneş lekelerinin tedavisi için geliştirilen klinik uygulamalar aracılığıyla, cilt bariyerinin güçlendirilebileceğini söyleyen Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Klinikte yapılabilecek uygulamalar ile cildin kalınlaştırılıp, sıkılaştırılması sağlanabilir. Böylece cilde derinlemesine nüfuz edilerek, cilt hücreleri aktive edilir. Birden çok seansla yapılabilecek nem aşıları ve PRP’ler, dermapen ve anti aging için yapılan lazer uygulamalarıyla güneş lekelerini kalıcı olarak ortadan kaldırabilirsiniz” diyor.

ŞİMDİ C VİTAMİNİ VE ANTİOKSİDAN DEPOLAYIN

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya yaz aylarında güneş lekelerine karşı alınabilecek önlemleri şöyle sıralıyor: Cilt lekeleri sadece güneşe bağlı olarak oluşmaz. Televizyon, cep telefonu, tablet gibi ultraviyole ışın yayan cihazlar da lekelerin oluşmasını etkiler. Bu cihazları kullanırken yarım saatte bir ara verin.

Cildinize parfüm içeren ürün sürüp güneşe çıkmayın.
Güneşe çıkmadan yarım saat önce güneş kremi sürün. Kreminizi 20 dakikada bir yenileyin.
Islak ten üzerine güneş kremi sürmeyin. Cildinizi kurulamayı ihmal etmeyin.
Kış aylarında daha çok C vitamini ve antioksidanlar depolamayarak yaza hazırlanın.
Özellikle açık tene sahip olanlar mutlaka, şapka ve güneş gözlüğü kullansın.
Araba kullanırken bile güneş lekeleri oluşabilir. Özellikle el bölgesine güneş kremi sürerek önleminizi alın.

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yazın cilt bakımı cilt sağlığı güneş lekeleri

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