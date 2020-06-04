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Uzmanından 65 yaş üstü için ’evde mutluluk’ önerileri

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.06.2020 10:43 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üzeri kişilerin ruhsal dayanıklılığının artırmaları için önerilerde bulunan Uzm. Dr. Gülşah Dinçer, evde yorulmadan yapılabilecek aktiviteleri anlattı.

Uzmanından 65 yaş üstü için ’evde mutluluk’ önerileri

Dünyada etkisini sürdüren koronavirüs (Covid- 19) salgını, tüm insanlar üzerinde ciddi panik, korku ve kaygı uyandırmayı sürdürüyor. Bu durum aynı zamanda küresel bir travmayla karşı karşıya olunduğunu da gösteriyor. Erzincan’da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan psikiyatri uzmanı Dr. Gülşah Dinçer, içinde bulunulan süreçte en riskli grup olarak bilinen 65 yaş ve üstünün, özellikle kronik hastalıkları da varsa, daha yoğun kaygı yaşadıklarına işaret ederek önemli uyarılarda bulundu.

UYKU VE BESLENMEYE DİKKAT!

Dr. Dinçer, “Pandemi nedeniyle ister istemez bazı önlemler alınmaya başlandı. Bu nedenle alınan ilk önlemlerden bir tanesi de 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma kısıtlanmasıydı. Aslında bu durum zorluk yaşatsa da onların sağlığını korumak amacıyla alınan bir önlem. 65 yaş grubunda bu hastalığın daha ağır seyretme ihtimali daha yüksek. Hem evde kalmak hem de hastalıkla ilgili kaygılar bu kişilere bazı ruhsal sorunlar yaşatmış olabilir. Örneğin huzursuzluk, mutsuzluk, öfke patlamaları, uykusuzluk ya da iştahsızlık olabilir. Bunları önlemek amacıyla evde kalınan süre boyunca günlerini planlamaları, aynı saatte kalkıp gün içerisinde ufak egzersizler yapmaları, ev içinde yürüyüşler yapmaları kendileri için evde sağlıkları için iyi olacaktır. Yine bunun dışında mutlaka vücudun savunma sistemini daha iyi tutabilmek için sağlıklı yiyecekler tüketmeleri, beslenmelerine dikkat etmeleri de önemli.

EVDE YAPILABİLECEK AKTİVİTE ÖNERİLERİ

Bunun dışında müzik dinlemek, televizyon izlemek, örgü örme, kitap okumak, ya da sesli kitap dinlemek gibi bazı hobiler edilmeleri de günlerini güzel geçirmelerini kendilerine faydalı olacaktır. Güvenilir kaynaklardan haberleri takip etmelerini tabii ki öneriyoruz. Ancak sadece bu konu ile araştırmalar yapmak, sürekli bu konuyla ilgili şeyler okumak ya da izlemek de olumsuz etkileyecektir. O yüzden uzun süreler boyunca bu konu ile haşır neşir olmak çok uygun olmayacaktır. Eğer yine son dönemde özellikle internet üzerinden görüntülü konuşmada, özledikleri yakınlarıyla temas kurmalarını sağlayacak moralleri yüksek tutmaya yardımcı olacaktır.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ KALKTIĞI GÜNLERDE BUNLARA DİKKAT

Son dönemde zaten pazar günleri 65 yaş üzeri olan kişilere dışarıya çıkma izni getirildi. Bu süreçte mutlaka yine kendilerini güvende olacakları bir yerde ve mutlaka maskeleri takarak önlemleri alarak yürüyüşlerine gerçekleştirmeleri gerekiyor ve uzun süreli yürüyüşlerden kaçınılması gerekiyor. Bir de halihazırda psikiyatri tedavisi gören kimseler olabilir. 65 yaş üzerine ya da hatta diğer yaş gruplarından da tedavi görmekte olan kimseler raporları uzatıldığı için ilaçlarına eczanelerden reçetesiz bir şekilde temin edebilirler. Ancak durumları ciddi değilse hastaneye gelmekten kaçınmaları onlar için iyi olur. Ancak yine de şikayetleri kendi başlarına üstesinden gelemeyecek kadar fazla ise tabii ki mümkünse telefonla ulaşabiliniyorsa, değilse de önlemleri alarak hastaneye gelerek bu şikayetlerine çözüm arayabilirler” dedi. (İHA)

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