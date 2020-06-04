Uzmanından 65 yaş üstü için ’evde mutluluk’ önerileri

Dünyada etkisini sürdüren koronavirüs (Covid- 19) salgını, tüm insanlar üzerinde ciddi panik, korku ve kaygı uyandırmayı sürdürüyor. Bu durum aynı zamanda küresel bir travmayla karşı karşıya olunduğunu da gösteriyor. Erzincan’da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan psikiyatri uzmanı Dr. Gülşah Dinçer, içinde bulunulan süreçte en riskli grup olarak bilinen 65 yaş ve üstünün, özellikle kronik hastalıkları da varsa, daha yoğun kaygı yaşadıklarına işaret ederek önemli uyarılarda bulundu.

UYKU VE BESLENMEYE DİKKAT!

Dr. Dinçer, “Pandemi nedeniyle ister istemez bazı önlemler alınmaya başlandı. Bu nedenle alınan ilk önlemlerden bir tanesi de 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma kısıtlanmasıydı. Aslında bu durum zorluk yaşatsa da onların sağlığını korumak amacıyla alınan bir önlem. 65 yaş grubunda bu hastalığın daha ağır seyretme ihtimali daha yüksek. Hem evde kalmak hem de hastalıkla ilgili kaygılar bu kişilere bazı ruhsal sorunlar yaşatmış olabilir. Örneğin huzursuzluk, mutsuzluk, öfke patlamaları, uykusuzluk ya da iştahsızlık olabilir. Bunları önlemek amacıyla evde kalınan süre boyunca günlerini planlamaları, aynı saatte kalkıp gün içerisinde ufak egzersizler yapmaları, ev içinde yürüyüşler yapmaları kendileri için evde sağlıkları için iyi olacaktır. Yine bunun dışında mutlaka vücudun savunma sistemini daha iyi tutabilmek için sağlıklı yiyecekler tüketmeleri, beslenmelerine dikkat etmeleri de önemli.