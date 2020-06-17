Uzmanından açıklamalar! Porselen gibi bir cilt için bunları yapmanız gerekiyor...

Sivilce, akne, kızarıklık gibi dertleri olmayan bir cildi kim istemez ki? İşte güzelliğinize güzellik katacak o görünüme sahip olmak için yapmanız gerekenler!
Yediğiniz her şey size bir şekilde geri döner. Tamamen karbonhidrat ve yağ temelli beslendiğinzde, cildiniz bu durumdan etkilenir ve akne gibi problemler ortaya çıkmaya başlar. Sağlıklı bir cilde sahip olmak için protein olarak zengin bir beslenme düzeni oluşturmaya özen göstermelisiniz. Sebze ve meyveleri ihmal etmemek gerek tabii. Paketli gıdalar ve yağlı besinler, hem vücudunuz hem de cildiniz için problem yaratacaktır.
Su ise cilde elastikiyet kazandıran en önemli unsurlar arasındadır. Günlük tükettiğiniz su miktarını arttırdığınızda cildiniz çok daha genç ve canlı görünecektir. Üstelik; su o kadar etkilidir ki, sonuçları görmek için aylarca beklemenize bile gerek kalmaz.
"Arkadaşım soğan peelingi yapıyormuş, üç günde sivilceyi bitiriyormuş!" tarzındaki cümleleri herkes duymuştur. "Balın içine üç kaşık şundan..." diye başlayan tarifler, cildiniz için büyük zararlara neden olabilir. Cildinizin bozulmaması gereken bir pH değeri vardır. Bu değer, cildinizin vücudunuzla uyum içerisinde olmasını sağlar. Fakat, onlarca farklı yiyeceği karıştırıp oluşturulan maskelerin fazla asidik ya da bazik olma ihtimali çok yüksektir. Bu da cildinizin pH değerinin bozulması ve uzun vadede daha büyük problemlerle uğraşmanız demektir.
Elbette, cildinizle uyum içerisinde olan gül suyu ve lavanta yağı gibi pek çok bitki ve ürün de var. Bunların da hepsi ev ortamında hazırlanmaya uygun olmayabilir. Bu sebeple, evde bir maske uygulamadan önce dermatolog tavsiyesi almanız en iyisidir.
Kalitesine güvendiğiniz markaların nemlendirici, güneş kremi ve temizleme ürünlerini kullanıyor olabilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Cildiniz için takip etmeniz gereken üç temel ilke temizlemek, nemlendirmek ve güneş kremini sürmek olmalıdır. Dikkat etmeniz gereken nokta ise fazla ürün kullanımından kaçınmak. Onlarca ürünü bir gün içerisinde yüzünüze boca ettiğinizde cildinizi ne kadar yoracağınızı düşünün. Yaşamak için yalnızca su ve güneşe ihtiyaç duyan çiçekler bile fazla su ve güneşten ölürler.
Elinizde temiz içeriklere sahip ve cilt tipinizle uyumlu bir nemlendirici krem, bir temizleyici jel ya da misel suyu, bir de yeterli spf içeren bir güneş kremi bulunmalı. Bunlara ek olarak bir cilt probleminiz varsa o probleme uygun 1-2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
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