Uzmanından açıklamalar! Porselen gibi bir cilt için bunları yapmanız gerekiyor...

Sivilce, akne, kızarıklık gibi dertleri olmayan bir cildi kim istemez ki? İşte güzelliğinize güzellik katacak o görünüme sahip olmak için yapmanız gerekenler!

SAĞLIKLI BESLENİN VE BOL BOL SU İÇİN!

Yediğiniz her şey size bir şekilde geri döner. Tamamen karbonhidrat ve yağ temelli beslendiğinzde, cildiniz bu durumdan etkilenir ve akne gibi problemler ortaya çıkmaya başlar. Sağlıklı bir cilde sahip olmak için protein olarak zengin bir beslenme düzeni oluşturmaya özen göstermelisiniz. Sebze ve meyveleri ihmal etmemek gerek tabii. Paketli gıdalar ve yağlı besinler, hem vücudunuz hem de cildiniz için problem yaratacaktır.

Su ise cilde elastikiyet kazandıran en önemli unsurlar arasındadır. Günlük tükettiğiniz su miktarını arttırdığınızda cildiniz çok daha genç ve canlı görünecektir. Üstelik; su o kadar etkilidir ki, sonuçları görmek için aylarca beklemenize bile gerek kalmaz.

YÜZÜNÜZ DENEME TAHTASI DEĞİLDİR!

"Arkadaşım soğan peelingi yapıyormuş, üç günde sivilceyi bitiriyormuş!" tarzındaki cümleleri herkes duymuştur. "Balın içine üç kaşık şundan..." diye başlayan tarifler, cildiniz için büyük zararlara neden olabilir. Cildinizin bozulmaması gereken bir pH değeri vardır. Bu değer, cildinizin vücudunuzla uyum içerisinde olmasını sağlar. Fakat, onlarca farklı yiyeceği karıştırıp oluşturulan maskelerin fazla asidik ya da bazik olma ihtimali çok yüksektir. Bu da cildinizin pH değerinin bozulması ve uzun vadede daha büyük problemlerle uğraşmanız demektir.