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Uzmanından deprem bölgesinde şebeke suyu uyarısı! Bu renklere dikkat edin!

07.02.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremi 10 şehri etkileyerek birçok insanın hayatını ve evlerini kaybetmesine neden oldu. Depremden sonra temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların çeşitli problemler yaşadığı öğrenildi. Uzmanlar deprem sonrası şebeke sularının kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Uzmanından deprem bölgesinde şebeke suyu uyarısı! Bu renklere dikkat edin!

Deprem sonrasında yaşanan kısıtlı imkanlar nedeniyle su ve gıda tüketiminde oldukça zorluk yaşayan vatandaşlar şebeke sularını tüketmenin güvenli olup olmayacağını merak ediyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, depremin ardından Malatya Valiliği tarafından yapılan uyarının dikkate alınmasını istedi.

KİMYASAL VE PATOJENİK KİRLİLİK İÇEREBİLİR

Özçelik, deprem sonrası içme suyu iletim ve dağıtım şebekelerinde kırılmalar ve patlamalar meydana gelebildiğini anlattı. Bunun sonucu olarak, genellikle şehirlere içme suyu temini tamamen kesildiğini veya şebeke işletme basıncı sağlanamadığını belirten Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bazı durumlarda ise patlak ve düşük basınçtan kaynaklı şebeke suyuna kirletici girişi olmakta, böylece kimyasal ve patojenik kirlilik gözlenebilmektedir. Böyle bir ihtimale karşı, iletim hattına verilen suyun kalitesi hakkında yetkili mercilerce yapılan açıklamalar dikkatle takip edilmelidir. Ancak, deprem sonrası şebeke hattının farklı noktalarında meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle, iletim hattına verilen su ile musluklardan akan su kalitesi arasında da farklılıkların olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

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BU RENKTEKİ SULARA DİKKAT

Kırsal kesimlerde içme suyunun doğrudan kuyulardan veya yüzeysel kaynaklardan temin edildiği yerleşimlerde, hastalık yapıcı (patojenik) mikroorganizmaların içme suyuna girişi mümkün olabilmektedir. Böyle içme sularında suyun rengi normalinden farklıdır, fakat sediment, çamur vb. maddeler rengi farklılaştırmakta daha etkin bir role sahiptir. Diğer taraftan, musluk suyunun sarı veya kahverengi renkte olması demir, siyah renkte olması manganez, yeşil renkte olması bakır minerallerinden kaynaklı kirliliğe işaret eder. Bu mineraller yüksek dozda alınırsa toksik etkiye sahiptirler. İçme suyunun renk, koku ve tadında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılması durumunda tüketilmeden önce yetkililerin bilgilendirilmesi gerekmektedir” dedi.

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“KAYNATILARAK TÜKETİLEBİLİR”

Özçelik, yeterli miktarda ve kaliteli içme suyunun temin edilemediği olağan üstü durumlarda yetkililerce hızlı test kitleriyle su kalitesinin belirlenerek tüketilmesi yerinde olacağını belirterek, “Mikrobiyolojik kirlilik ihtimaline karşı içme sularının kaynatılarak tüketilmesi önerilmektedir. Zaruret halinde, akışın fazla olduğu temiz yüzeysel kaynaklarının içme suyu olarak kullanımına, buzdolabında saklanan buzların eritilmesi gibi yöntemlerle içme suyu teminine gidilmelidir” dedi.

(İHA)

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