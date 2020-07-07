Uzmanından kadınlara uyarı! Bu kıyafetleri sakın giymeyin! Yoksa...

Daha şık bir görünüme ulaşmak için kısa boylu kadınların kaçınması gereken kıyafetlerin hangileri olduğunu yazımızdan öğrenebilirsiniz.

UZUN BOYLU CEKET VE MONTLAR

Eğer boyunuz ortalamanın altındaysa uzun boylu ceket ve montlar boyunuzu olduğundan kısa, vücut profilinizi şekilsiz gösterir. Bu yüzden tercihinizi crop ceket ve montlardan yana kullanabilirsiniz. Bu sayede beliniz daha yukarıda görünür ve ufak bir görsel yanıltma ile bacak boyunuzu ön plana çıkartabilirsiniz.

DÜŞÜK BEL PANTOLONLAR

Bir önceki maddede de söylediğimiz gibi, kısa boylu kadınların bacaklarını ön plana çıkartarak daha uzun görünmeleri mümkün. Bu nedenle pantolon seçerken düşük bel modellerden ziyade yüksek bele sahip pantolonlara yönelmelisiniz. Yüksek bel pantolon ve etekler, belinizin daha yukarıda görünmesini sağlayarak bacak boyunuzu uzatır.

ENİNE ÇİZGİLİ KIYAFETLER

Kadın giysilerinde ön plana çıkan modellere baktığımızda geometrik ve çizgili desenlerin her dönem revaçta olduğunu görüyoruz. Fakat kısa boylu hanımların enine değil boyuna çizgili kıyafetleri seçmesi, boylarının daha uzun görünmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra içerisinde büyük ve karışık desenler, birbirinden farklı birçok renk barındıran modeller değil de tek renk üzerinde birbirine yakın tonlarda kıyafetler ana tercihiniz olmalı. Bu sayede dilediğiniz görsel illüzyonu yaratmış olursunuz.