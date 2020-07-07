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Uzmanından kadınlara uyarı! Bu kıyafetleri sakın giymeyin! Yoksa...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Geçmiş dönemlerde uzun boylu olmak büyük bir avantaj sayılsa da günümüzde bunun çok önemi kalmadı çünkü doğru parçalar seçilerek kombin yapıldığında kısa boy, büyük bir avantaja çevrilebiliyor. Ama elbette uzun boylu kadınlar gibi kısa boylu kadınların da giymeden önce iki kez düşünmeleri gereken kıyafetler var. Peki bunlar ne?

Uzmanından kadınlara uyarı! Bu kıyafetleri sakın giymeyin! Yoksa...

Daha şık bir görünüme ulaşmak için kısa boylu kadınların kaçınması gereken kıyafetlerin hangileri olduğunu yazımızdan öğrenebilirsiniz.

UZUN BOYLU CEKET VE MONTLAR

Eğer boyunuz ortalamanın altındaysa uzun boylu ceket ve montlar boyunuzu olduğundan kısa, vücut profilinizi şekilsiz gösterir. Bu yüzden tercihinizi crop ceket ve montlardan yana kullanabilirsiniz. Bu sayede beliniz daha yukarıda görünür ve ufak bir görsel yanıltma ile bacak boyunuzu ön plana çıkartabilirsiniz.

DÜŞÜK BEL PANTOLONLAR

Bir önceki maddede de söylediğimiz gibi, kısa boylu kadınların bacaklarını ön plana çıkartarak daha uzun görünmeleri mümkün. Bu nedenle pantolon seçerken düşük bel modellerden ziyade yüksek bele sahip pantolonlara yönelmelisiniz. Yüksek bel pantolon ve etekler, belinizin daha yukarıda görünmesini sağlayarak bacak boyunuzu uzatır.

ENİNE ÇİZGİLİ KIYAFETLER

Kadın giysilerinde ön plana çıkan modellere baktığımızda geometrik ve çizgili desenlerin her dönem revaçta olduğunu görüyoruz. Fakat kısa boylu hanımların enine değil boyuna çizgili kıyafetleri seçmesi, boylarının daha uzun görünmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra içerisinde büyük ve karışık desenler, birbirinden farklı birçok renk barındıran modeller değil de tek renk üzerinde birbirine yakın tonlarda kıyafetler ana tercihiniz olmalı. Bu sayede dilediğiniz görsel illüzyonu yaratmış olursunuz.

DİZ ALTI ETEKLER

Diz altı ve çan etekler, bacak boyunu keser ve kısa görünmesine neden olur. Bu yüzden boyu dizin üzerinde kalan etekleri tercih ederseniz bacak boyunuzun uzun görünmesini sağlamış olursunuz. Ayrıca mutlaka eteklerinizin ve pantolonlarınızın altına topuğu alçak da olsa mutlaka topluklu ayakkabı giymelisiniz. Topuklu ayakkabılarla kombinleriniz tam istediğiniz gibi görünecek ve dilediğiniz şık görünüme kavuşabileceksiniz!

YUVARLAK BURUNLU AYAKKABILAR

Ayakkabı seçimi de kısa boylu kadınlar için çok önemli bir kriter. Eğer boyunuzun olduğundan uzun görünmesini istiyorsanız, ister sevin ister sevmeyin ayakkabı tercihinizi yuvarlak burunlu ayakkabılardan yana değil de sivri burunlu ayakkabılardan yana yapmanız gerek. Bunun yanı sıra çok koyu tonlu ayakkabılar yerine ten renginize uygun tonlarda ayakkabılar giyerek bacak boyunuzu olduğundan daha uzun gösterebilir, şık bir duruş yakalayabilirsiniz.

BÜYÜK AKSESUARLAR

Eğer minyon tipli biriyseniz, vücut ölçülerinizle daha uyumlu olması için büyük aksesuarlardan uzak durmalısınız. Bunun yerine küçük, çapraz askılı çantalar; kıyafetlerinizle uyumlu modellerde minimal takılar ve ince kemerler takabilirsiniz.

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