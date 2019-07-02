KADIN

Uzmanından uyarı: Nasırı kesinlikle yakmayın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 02.07.2019 11:56 | Son Güncelleme

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli, deri sertleşmesi olarak genellikle ayakta görülen nasırın bir hastalık olmadığına dikkat çekti.

Uzmanından uyarı: Nasırı kesinlikle yakmayın

Nasırın yakarak tedavi edilmesinin zararlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Esemenli, "Nasırı yakmaya çalışırsanız altında yaralar açabilirsiniz. Nasırı yok etmek çözüm değil, nedenini bulmalısınız" dedi. Nasırın vücudun savunma mekanizması olduğunu belirten İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli, tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi. 'Nasır, bir hastalık değildir' diyen Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli, "Nasır olmasaydı cildimiz yaralanırdı. Şeker hastalarında gördüğümüz gibi yaralar açılırdı. Dolayısıyla nasır bir sağlık problemli değil aslında savunma mekanizmasıdır. İki sert cisim arasında yumuşak bir doku kaldığı zaman parçalanabilir. Deri de kendini korumak için kalınlaşır" diye konuştu.

2

'TABAN NASIRLARINA DİKKAT'

Derinin sıkışmasının ve nasır oluşmasının en büyük nedeninin ayakkabı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli, "Ayaklarımız dışında sert bir kalıba giren başka bir organımız yok. En çok beşinci parmağın kenarında yani küçük parmağın dış kenarında oluyor. Ayakkabının en çok vurduğu nokta o bölge. Üçgen ayakkabılar giyiyoruz ve deri, sıkışıyor ve sertleşmeye başlıyor. Ayağımızda şekil bozukluğu, tarak kemiklerimizde düşüklük, başparmağımızda bir eğrilik, kemik çıkıntısı, ayağın anomalileri, yere basışımızda bozukluk varsa bu sefer tabanda nasırlar meydana gelir. Taban nasırları daha tehlikeli bir durumdur. Çünkü ayakta bir deformite olduğuna işaret eder, bir bozukluk olduğuna işaret eder. Rahat, geniş ayakkabı kullanabilirsiniz ama yerde yürümek zorunda olduğunuz için yerle kemik arasında bu sıkışma devam ettiği için o tür problemlerde cerrahi müdahale ön plana çıkmaktadır" uyarısında bulundu.

1

'NASIRI YOK ETMEK ÇÖZÜM DEĞİL'

Geniş ayakkabı tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli, tedavi yöntemleri hakkında şu uyarılarda bulundu: "Sıkıştıran değil de rahat ayakkabıların giyilmesini tavsiye ederim. Rahat ayakkabı belki çok basit gibi görünüyor ama nasırın kendiliğinden geçmesinde neden olacaktır. Eğer rahat ayakkabıya rağmen nasır düzelmiyorsa ‘acaba kemiklerde ekstra bir büyüme mi var’ ‘şekil bozukluğu mu var’ bunlar araştırılmalı. Bu noktada bir ortopediste gözükmelerini tavsiye ederim. Asit gibi yakıcı maddelerle nasırı yok etmeye çalışmayın. Yoksa nasırın altından yara açabilirsiniz. Özellikle şeker hastalarında daha dikkatli olmak gerekiyor. Şeker hastalarının bağışıklık sistemi çok iyi olmadığı için yaralar açılıp enfeksiyon olursa basit bir nasır ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Nasırı yok etmek çözüm değil, nasırı ortaya çıkaran nedeni yok etmek önemli. Nasır, bilinçli bir şekilde alınabilir. Eğitimli bir kişinin temiz aletlerle tedaviyi gerçekleştirmesi gerekiyor."

Kaynak: DHA

PARTNERFirst Lady Melanie Trump'ın, gardırobu dudak uçuklatıyor! Montu bir daire fiyatındaFirst Lady Melanie Trump'ın, gardırobu dudak uçuklatıyor! Montu bir daire fiyatında
Dikkat! Kansere, erken doğuma kadar pek çok hastalığa sebep oluyorDikkat! Kansere, erken doğuma kadar pek çok hastalığa sebep oluyor
Alerjiye karşı alınacak altın gibi önerilerAlerjiye karşı alınacak altın gibi öneriler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nasır nasır nasıl geçer

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Saat 22:16'ya dikkat! Güneş tutulması bu kez bakın nasıl etkileyecek?

Saat 22:16'ya dikkat! Güneş tutulması bu kez bakın nasıl etkileyecek?

Enfeksiyona davetiye! Kadınların yüzde 30'u vajinasını nasıl temizleyeceğini bilmiyor

Enfeksiyona davetiye! Kadınların yüzde 30'u vajinasını nasıl temizleyeceğini bilmiyor

Karın bölgesi yağına dikkat! Kalçada toplanan yağa göre 3 kat riskli

Karın bölgesi yağına dikkat! Kalçada toplanan yağa göre 3 kat riskli

Kadınlar trafik yüzünden kısır kalabilir!

Kadınlar trafik yüzünden kısır kalabilir!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evde egzama tedavisi nasıl yapılır? İşte izlemeniz gereken doğal yollar

Evde egzama tedavisi nasıl yapılır? İşte izlemeniz gereken doğal yollar

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sümüğünüzün rengi sağlığınız hakkında ciddi şeyler söylüyor!

Sümüğünüzün rengi sağlığınız hakkında ciddi şeyler söylüyor!

Dışkı rengine ve şekline göre sağlığı kontrol etmenin yolları

Dışkı rengine ve şekline göre sağlığı kontrol etmenin yolları

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güneş altında beklemiş damacana ve pet şişeden su içmeyin

Dikkat! Kansere, erken doğuma kadar pek çok hastalığa sebep oluyor

Alerjiye karşı alınacak altın gibi öneriler

Alerjiye karşı alınacak altın gibi öneriler

Kadınlar günde 10 bardak su içmeli, sık sık duş alınmalı

Kadınlar günde 10 bardak su içmeli, sık sık duş alınmalı

Hafife almayın! Doğru yıkanmayan el, ölüme bile götürebilir

Doğru yıkanmadığında ölüme bile götürebiliyor

Rahat olduğu için tercih ediyoruz ama babet ayakkabılar ayak sağlığını bozuyor

Bu probleme biz neden oluyoruz

Mantar enfeksiyonundan nasıl korunabiliriz?

Mantar enfeksiyonundan nasıl korunabiliriz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.