Uzmanlar açıkladı! Duşa en uygun zaman hangisi?

Bazı insanlar gece duş aldığında uykusunun kaçtığını söylerler. Eğer siz de bu grubun içindeyseniz sabah duş yapmanız daha uygun olacaktır.

Güzel görünmek için de sabah duş almayı tercih edebilirsiniz. Eğer yağlı bir cilde sahipseniz duş ile cildinizi tazeleyebilir, saçlarınıza daha rahat şekil verebilirsiniz.

Yaratıcılığa ihtiyaç duyduğunuz bir günde sabah duş almanın daha verimli sonuçlar ortaya çıkardığı biliniyor. Bu nedenle yaratıcı fikirler gerektiren güne duş ile başlamak yararlı olacaktır.

Eğer sabah uyanmakta güçlük çekiyorsanız ayılmak için sabah duş almak daha avantajlı olacaktır. Soğuk bir suyla ayılmamak işten bile değil…

Bir grup insan sabah uyandıklarında güne hazırlanmak için duş alırken, diğer bir grup ise gece rahat bir uyku için akşam duş almayı tercih ediyor. Peki, sabah ya da akşam duş almak hangi durumlarda avantajlı hale geliyor?

Sabah duş almanın artıları kadar eksileri de mevcut. Uykusuna düşkün bir insansanız sabah kalkıp duş almak size külfet olarak gelecektir. Bir diğer eksisi, özellikle kış aylarında duş aldıktan sonra dışarıda soğuk havayla karşılaşmak soğuk algınlığı ve sinüzit gibi rahatsızlıklara neden olabilir.

AKŞAM DUŞU

Gün içerisinde cildiniz çevrenizdeki kirliliklere maruz kalıyor. Akşam yapılan duş ile bu kirliliği yatağınıza götürmemiş dolayısıyla alerji sorunlarınızı hafifletmiş olursunuz.

Egzama gibi cilt problemleriniz varsa akşam duşuyla kiri vücudunuzdan uzaklaştırıp nemlendiricilerle cildinizi yatıştırmak sizi rahatlatacaktır.

Uyku problemi çekiyorsanız sıcak bir duş ile rahatlayıp uykuya rahat dalmanızı sağlayabilirsiniz.

Sabah zor uyanıyor ve sonrasında hazırlanmak için az bir vaktiniz kalıyorsa akşam duş almanız uygun olacaktır.

Bu artılarının yanında geceleri çok fazla terleyen biriyseniz akşam duş almak sizin için etkili olmayabilir.

Duş almak için en iyi vakti seçmeniz için maddeleri sıraladıktan sonra birkaç önerimiz bulunuyor. Cilt sağlığınızın sorunsuz şekilde devam etmesi için dikkat etmeniz birkaç nokta bulunuyor. Bunlardan ilki suyun sıcaklığı. Çok sıcak ve çok soğuk su cildinizi kurutacak ve cilt bariyerinizi bozacaktır. Bunun yerine ılık su tercih edin. Ayrıca gün içerisinde birden çok kez duş alma ihtiyacı hissediyor olsanız da önerilen miktar günde bir kez duş almaktır.

