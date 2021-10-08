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Uzmanlar kış yaklaşırken grip aşısı yaptırmayı tavsiye ediyor

08.10.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış ayları yaklaşırken uzmanlar grip aşısı yaptırmayı tavsiye ediyor. İngiltere'deki kamu sağlığı görevlileri, bu kışın grip ve Covid-19 hastalığına yol açan SARS-COV-2 virüsünün birlikte yayılacağı ilk kış olacağını vurguluyor ve bu durumun endişe verici olduğunu söylüyor.

Uzmanlar kış yaklaşırken grip aşısı yaptırmayı tavsiye ediyor

Kış ayları yaklaşırken uzmanlar grip aşısı yaptırmayı tavsiye ediyor.

İngiltere'deki kamu sağlığı görevlileri, bu kışın grip ve Covid-19 hastalığına yol açan SARS-COV-2 virüsünün birlikte yayılacağı ilk kış olacağını vurguluyor ve bu durumun endişe verici olduğunu söylüyor.

Araştırmalar, aynı anda hem grip hep SARS-COV-2 virüslerine maruz kalanların ölüm riskinin, sadece Covid-19'a yakalanan bir kişiye kıyasla iki katı olduğunu gösteriyor.

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı risk grubunda olan kişilere ücretsiz aşı sunacağını açıkladı.

Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı benzer bir açıklamada bulunmuştu.

İngiltere'de yeni oluşturulan Sağlık Güvenliği Ajansı'nın başkanı Jenny Harries, geçen yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle grip virüsünün neredeyse hiç yayılmadığını, bu yüzden bu kış insanların grip bağışıklığının daha düşük olacağını söyledi:

"Bu kış iki virüsün birlikte yayılacağı ilk kış olacak ve bu yüzden aşı olmak son derece önemli."

Grip İngiltere'de her kış ortalama 11 bin kişinin ölümüne yol açıyor ve günde 1.000'den fazla kişinin hastaneye kaldırılmasına neden oluyor.

Bu sayı, şu anda Covid-19'dan hastaneye kaldırılanlara kıyasla daha yüksek.

Risk grubunda yer almayıp grip aşısı yaptırmak isteyenler, bu eczanelerde yaptırabiliyor.

İngiltere'de aşının fiyatı yaklaşık 15 sterlin.

Türkiye'de ise aşının 85 lira 12 kuruşa satılacağı açıklandı.

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