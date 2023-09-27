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Uzmanlar önerdi! Günde 5 tanesi yetiyor! Kemik erimesi riskini ortadan kaldırıyor

27.09.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beslenme düzenine eklenen sebzeler ve meyveler vücut sağlığını doğrudan etkiliyor. Sağlıklı besinleri tüketmek tehlikeli hastalıkların önlenmesinde ve ilerlemesinin azaltılmasında önemli rol oynuyor. Kemikleri doğru bir şekilde güçlendirmek, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan kemik erimesi sorununu önleyebiliyor. İşte kemik erimesi riskini ortadan kaldırabilecek mucizevi besin

Uzmanlar önerdi! Günde 5 tanesi yetiyor! Kemik erimesi riskini ortadan kaldırıyor

Hastalıklara karşı yapılabilecekler arasında sağlıklı beslenmek de bulunuyor. Vücut sağlığını korumak birçok tehlikeli hastalığın önlenmesinde kilit önem taşıyor. Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kelime olarak süngerimsi (gözenekli) kemik anlamına geliyor. Bazı araştırmacılar kemik erimesinin önlenmesinde kuru eriğin faydalarına değiniyor.

Penn State araştırmacıları; günlük bir tane kuru erik yemenin kemik yoğunluğu kaybını önlediğini tespit etti.

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Yapılan diğer araştırmalarda; günde 5 kuru erik yemenin yeni kemik oluşumunu artırdığı belirlendi.

KIRILGAN KEMİK RİSKİNİ YÜZDE 50 AZALTIYOR

Kırılgan kemik riskini yüzde %50 azaltan kuru eriğin bu faydası, oldukça rahat bir yaşlılık geçirmenin de formüllerinden birini oluşturuyor.

KURU ERİĞİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kabızlık: Kuru erik, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemi sağlığını destekler ve kabızlığı önler.
Kanser riskini azaltır: Kuru erikteki antioksidanlar, kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.

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Kolesterol düzeylerini düşürür: Kuru erik, içerdiği fenolik asitler sayesinde kan kolesterol düzeylerini düşürür ve kalp sağlığını destekler.
Anemi: Kuru erik, demir ve B vitaminleri açısından zengin olduğu için, anemi gibi kan hastalıklarının tedavisine yardımcı olabilir.

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Cilt sağlığı: Kuru erikteki A vitamini, cilt sağlığını korumaya ve yaşlanmayı önlemeye yardımcı olur.
Göz sağlığı: Kuru erikteki C vitamini, göz sağlığını korumaya yardımcı olur.
Bağışıklık sistemi: Kuru erik, bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanlar içerir.

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Anahtar Kelimeler:
kemik erimesi tedavisi

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