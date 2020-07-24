HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Depremin yaklaştığı anlamına gelir

Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Depremin yaklaştığı anlamına gelir

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 08:49 | Son Güncelleme

İzmir'de yaklaşık 50 kilometre uzunluktaki Tuzla fayında inceleme başlatan deprem uzmanları, Menderes ilçesinde kazdıkları hendekte fayın jeolojik geçmişini araştırıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Tuzla fayının kuzey ve orta bölümlerinde uzun zamandır bir kırılma meydana gelmediğini belirterek, "Uzun bir süredir deprem üretmemiş. Bu da depremin yaklaştığı anlamına gelir" dedi.

Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Depremin yaklaştığı anlamına gelir

DEÜ ve Afyon Kocatepe Üniversitesi iş birliğinde iki yıldır devam eden TÜBİTAK projesi kapsamında İzmir'i en çok etkileyen fayların jeolojik geçmişi araştırılıyor. Urla ilçesindeki Yağcılar fayının ardından Menderes'teki Tuzla fayında hendek açan deprem uzmanları, fayın gelecekte 7'ye varan büyüklükte bir deprem üretebileceğini ortaya koydu. Proje kapsamında diğer 4 fayı kestiklerini ve Tuzla fayı üzerinde çalışmalara başladıklarını anlatan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, aynı fay üzerinde iki hendek açtıklarını üçüncüsünü ise Kurban Bayramı'ndan sonra açacaklarını dile getirdi.

'UZUN SÜREDİR DEPREM ÜRETMEMİŞ'

Tuzla fayının İzmir'in en büyük fayı olduğuna dikkat çeken Sözbilir, "Bu fay olası bir depremde İzmir'i etkileyecek en büyük faylardan biri ve 7 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli var. Yaklaşık 50 kilometre uzunluğa sahip. Doğanbey'den başlayıp Gaziemir, Konak ve Bornova'ya kadar uzanıyor. Çalışma mekanizması da kuzey Anadolu fayı gibi olan bu fayın etki alanı ve oluşturacağı deprem büyüklüğü diğerlerinden farklı olabilir. 50- 60 metre fayzon genişliği var. Hem 50 kilometre uzunluğa sahip hem genişliği fazla. Bu tür fayların üzerini yapılaşmaya kapatmak gerekir mi, gerekmez mi bu soruların yanıtını arıyoruz. Bunu bilmek için de fayın geçmişini bilmek gerekiyor. Bu fay hangi yıllarda, kaç adet deprem üretmiş, en son ürettiği depremden sonra ne kadar zaman geçti, bunu araştırıyoruz. Tuzla fayının bu kolunda yaptığımız çalışmalarda uzun süredir deprem üretmediği ortaya çıkıyor. Örnekleme yapıp analiz sonuçlarına göre yaş ile ilgili verileri elde edeceğiz. Uzun bir süredir bu kol deprem üretmemiş. Bu da depremin yaklaştığı anlamına gelir" dedi.

Fay yasasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıklayan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, fayların taşıdığı özelliklere göre yapılaşmaya kapatılıp, kapatılmayacağının gündeme geldiğini dile getirdi.

'HENDEK AÇTIKTAN SONRA DEPREM OLMASI TESADÜF'

Son olarak Urla'daki Yağcılar fayı üzerinde hendek açtıkları gün aynı fay üzerinde bir deprem meydana geldiğini ifade eden Dr. Sözbilir, şöyle konuştu:

"Ben ne zaman bir faya gidip hendek açsam orada deprem oluyor. Geçen Urla'da aynı durumu yaşadık. Ama bunlar birer tesadüf. Biz hendeği açtığımız için deprem olmuyor. Şu an meydana gelen 3, 4, 5 büyüklüğünde depremler küçük ölçeklidir. Bunların sürekli olmasını bekliyoruz. Ama 6'yı aştığında yıkıcı özellik taşır can ve mal kaybı meydana gelebilir. Bu bölgede de bu özellikleri sağlayan 17 tane fay var. İzmir ölçeğinde 30 ilçeyi bir bütün olarak düşündüğümüzde 17 fay var ama bunların sadece 5'inde çalışma yapabildik. Geçmişini ortaya çıkarmadan fayın tehlikesini net ortaya koyamayız. Yaklaşık 10 yıldır bu çalışmalar yapılıyor ve 100 tane fay kesildi."

'FAYDAKİ KIRILMA ÇEVRE İLLERİ DE ETKİLEYECEK'

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Tuzla fayının en son 1992 yılında Doğanbey civarında bir depreme neden olduğunu belirterek bölgede yerleşim yerlerinin çok az olduğunu ifade etti. Tuzla fayının 3 segmenti bulunduğunu anlatan Sözbilir, en güneydeki parçasının kırıldığını ancak orta ve kuzeydeki bölümün henüz kırılmadığını dile getirdi. Prof. Dr. Sözbilir Tuzla fayındaki bir kırılmanın sadece İzmir'i değil Manisa, Aydın ve Kuşadası'nı da etkileyeceğini sözlerine ekledi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı
Basın Bayramı nedir, neden bugün kutlanır?Basın Bayramı nedir, neden bugün kutlanır?
CHP genel başkanı ne zaman seçilecek? Genel başkan adayları!CHP genel başkanı ne zaman seçilecek? Genel başkan adayları!

En Çok Okunan Haberler

Tepki çekti! 'Keşke Derya her şeyi anlatsa'

Tepki çekti! 'Keşke Derya her şeyi anlatsa'

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

Haluk Kırcı canlı yayında soruları yanıtladı!

Haluk Kırcı canlı yayında soruları yanıtladı!

Beyaz Saray'ın 'veto' tehdidine rağmen geçti! F-35 ve Türkiye detayı

Beyaz Saray'ın 'veto' tehdidine rağmen geçti! F-35 ve Türkiye detayı

İran yolcu uçağına jet tacizi! İran'dan ABD'ye uyarı

İran yolcu uçağına jet tacizi! İran'dan ABD'ye uyarı

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

İlginizi Çekebilir

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Fatma Altınmakas kimdir? Fatma Altınmakas'a ne oldu?

Fatma Altınmakas kimdir? Fatma Altınmakas'a ne oldu?

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Gültekin hayatı...

Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Gültekin hayatı...

Cemal Metin Avcı kimdir?

Cemal Metin Avcı kimdir?

Diğer Haberler
Korkutan açıklama: Falez çatlakları, olası depremin etkisini büyütecek

'Falez çatlakları, olası depremin etkisini büyütecek'

Adana'da acı olay... Köpeği kurtarmak için kanala atlayan genç hayatını kaybetti

Acı olay... Köpeği kurtarmak isterken canından oldu

Basın Bayramı nedir, neden 24 Temmuz'da Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlanır?

Basın Bayramı nedir, neden bugün kutlanır?

Pompalı tüfekle öldürülen Arzu Ertan'ın katiline müebbet hapis

Arzu Ertan'ın katilinin cezası belli oldu

Libya'dan Türkiye'ye uçak seferleri pazar günü yeniden başlıyor

Türkiye'ye uçak seferleri yeniden başlıyor

Bursa'da silahlı kavga! Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.