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Uzmanlar uyardı: Kara gözlüksüz bakmayın!

16.02.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Uzmanlar uyardı: Kara gözlüksüz bakmayın!

Kar yağışı ile birlikte sokakların beyaz örtüyle kaplandığı ülkemizde ultraviyole ışınların kar ve buz üzerinden yansıyarak kar körlüğüne (fotokeratit) neden olduğunu söyleyen Doç. Dr. Aylin Kılıç, “Nasıl güneş tutulmasında güneşe bakmak zararlıysa, karda çıplak gözle, koruyucusuz vakit geçirmek de göz sağlığı açısından risklidir” diyerek karlı havalarda dışarı çıkılacağı zaman mutlaka güneş gözlüğü takılması gerektiğini söyledi.

Kar yağışının etkisini göstermesiyle kar körlüğüne (fotokeratit) yönelik bilgi veren Doç. Dr. Aylin Kılıç, “Uzun süre karlı ve buzlu havada vakit geçirenlerde fotokeratit görülüyor. Şehrin dokusunun bembeyaz örtüyle süslendiği masalsı manzaraların büyüsüne kapılmak göz sağlığı açısından risk oluşturabiliyor. Gözün kornea tabakasında güneş yanığı olarak tanımlanan fotokeratit, karda uzun süre vakit geçirenlerde görülüyor. Güneşten gelen ultraviyole ışınlarının karlı ve buzlu zeminlerden yansıyarak göze zarar vermesiyle oluşan hastalık, nadiren de olsa kalıcı hasara yol açabiliyor” diye konuştu.

“BATMA VE KIZARIKLIK FOTOKERATİT BELİRTİSİ OLABİLİR”

Fotokeratitin belirtilerine ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Kılıç, “Gözde batma, kuruluk ve yanma gibi şikayetler fotokeratitin ilk belirtileridir. İlerleyen süreçte bu rahatsızlıklara gözde kızarıklık, hassasiyet, ışığa bakamama, göz ağrısı, göz kapaklarında ödem, sulanma, gözlerde kamaşma, ışık saçılması ve baş ağrısı gibi sorunlar eşlik eder. Fotokeratit nadiren de olsa geçici renk körlüğüne yol açabilir. Fotokeratit belirtilerinin birini veya birkaçını yaşayanlar vakit kaybetmeden doktora başvurmalı, korneadaki hasarın tespitine yönelik tedaviye başlamalıdır” ifadelerini kullandı.

“KORNEADA YAKICI ETKİYE SAHİP”

Kar körlüğünün, özellikle kış mevsiminin sert ve uzun geçtiği bölgelerde yaşayanlarda, kayak yapanlarda, dağcılarda çok dikkat edilmesi gereken bir fotokeratit cinsi olduğunu belirten Kılıç, “Gözümüzün en dış yüzeyindeki saydam tabaka olan kornea, kardan yansıyan güneş ışınları ve soğuğun etkisiyle kurur, epitel hücreleri dökülür. Tıpkı cilt yanığından sonra deri soyulmasının bir benzeri gözde yaşanır. Çoğu zaman gözdeki hasar havanın soğuk olması nedeniyle ilk dakikalarda fark edilemeyebilir. İlerleyen saatlerde belirtiler baş göstermeye, şikayetler ortaya çıkmaya başlar. Kara bakmak doğrudan güneşe bakmakla aynı etkiye sahiptir. Nasıl güneş tutulmasında Güneş’e bakmak son derece tehlikeliyse karda ve buzda da çıplak gözle, koruyucu olmadan vakit geçirmek o derece göze zarar verir. Bu yüzden karlı günlerde yüzde 99 UV filtreli güneş gözlüğü takılmalıdır” dedi.

“KAR KÖRLÜĞÜNÜN TEDAVİSİ İHMALE GELMEZ”

Kar körlüğünün tedavisine ilişkin de bilgi veren Kılıç, sözlerini şöyle noktaladı:

“Hastalık genellikle geçici bir durumdur, çoğunlukla sekel bir etki bırakmaz. Ancak hasarın tespiti mutlaka göz muayenesiyle yapılmalıdır. Muayeneden sonrası genellikle destekleyici, semptomları rahatlatıcı tedavi verilir. Sentetik gözyaşı damlaları bazen ek olarak antibiyotikli damlalar önerilir. Göz kapaklarında ödem için soğuk uygulama rahatlatıcı olacaktır.”

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