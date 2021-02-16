Uzmanlar uyardı: Kara gözlüksüz bakmayın!

Kar yağışının etkisini göstermesiyle kar körlüğüne (fotokeratit) yönelik bilgi veren Doç. Dr. Aylin Kılıç, “Uzun süre karlı ve buzlu havada vakit geçirenlerde fotokeratit görülüyor. Şehrin dokusunun bembeyaz örtüyle süslendiği masalsı manzaraların büyüsüne kapılmak göz sağlığı açısından risk oluşturabiliyor. Gözün kornea tabakasında güneş yanığı olarak tanımlanan fotokeratit, karda uzun süre vakit geçirenlerde görülüyor. Güneşten gelen ultraviyole ışınlarının karlı ve buzlu zeminlerden yansıyarak göze zarar vermesiyle oluşan hastalık, nadiren de olsa kalıcı hasara yol açabiliyor” diye konuştu.

“BATMA VE KIZARIKLIK FOTOKERATİT BELİRTİSİ OLABİLİR”

Fotokeratitin belirtilerine ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Kılıç, “Gözde batma, kuruluk ve yanma gibi şikayetler fotokeratitin ilk belirtileridir. İlerleyen süreçte bu rahatsızlıklara gözde kızarıklık, hassasiyet, ışığa bakamama, göz ağrısı, göz kapaklarında ödem, sulanma, gözlerde kamaşma, ışık saçılması ve baş ağrısı gibi sorunlar eşlik eder. Fotokeratit nadiren de olsa geçici renk körlüğüne yol açabilir. Fotokeratit belirtilerinin birini veya birkaçını yaşayanlar vakit kaybetmeden doktora başvurmalı, korneadaki hasarın tespitine yönelik tedaviye başlamalıdır” ifadelerini kullandı.