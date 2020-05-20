Uzmanlar uyardı! Klozet temizliği için bu yöntemleri uygulamanız gerekiyor...

Tuvaletlerde biriken küf, kireç ve bakterilerden doğacak problemleri önlemek için yapılması gereken en iyi şey, detaylı ve düzgün bir klozet temizliğidir. Elbette gün içerisinde tuvalet fırçasını kullanarak klozetin içini temizleyebilirsiniz. Fakat bu tür yüzeysel önlemler yeterli hijyeni sağlamaz. Peki, klozet temizliği nasıl yapılır, nereden başlanır? Detaylar yazımızda...

HAZIRLIĞINIZI YAPIN

Temizliğe başlamadan önce tuvaletin camlarını açın. Aksi takdirde temizlik sırasında kullanacağınız ürünler sizi rahatsız edebilir.

Klozet temizliği yaparken eldiven takmak, ellerin kimyasallardan etkilenmemesi ve mikroplarla temas etmemesi için önemlidir. Alerjik bir bünyeniz varsa maske de takabilirsiniz.

Kullanacağınız temizlik ürünlerini; tuvalet fırçasını, süngeri ve bezleri önceden hazırlayın.

Banyo paspası, tuvalet kağıdı gibi temizlik sırasında su sıçrayabilecek şeyleri klozetin etrafından uzaklaştırın.

HER ŞEY TAMAMSA BAŞLAYABİLİRİZ!

Klozetin her yerine çamaşır suyu dökün. Özellikle iç kısmında bütün yüzeylerin çamaşır suyuyla temas ettiğinden emin olun.

Daha sonra klozetin kapağını kapatarak 5-10 dakika bekleyin.

Üzerine çamaşır suyu döktüğünüz bir süngerle klozet kapağının altını ve üstünü detaylı bir şekilde silin. Eğer kapağı kolaylıkla sökebiliyorsanız çıkarıp bir kovanın içerisinde yıkayabilirsiniz.

Kapağı sildikten sonra klozetin üstünü ve iç yüzeylerini temizleyin. Klozetin en üstünü, su kanallarının olduğu iç kısmı ve musluk alanını süngerle temizleyebilirsiniz. Kalan yüzeyleri tuvalet fırçasıyla ovabilirsiniz.

Klozetin dış yüzeyi için de üzerine çamaşır suyu döktüğünüz bir sünger veya deterjanlı bir bez kullanabilirsiniz.

Klozetin iç ve dış yüzeyindeki bütün lekeler temizlendiyse durulama aşamasına geçebilirsiniz. Bu aşamada önce sifonu çekerek iç yüzeyi durulayın. Ardından nemli bir bez ile suyun ulaşamadığı yerleri silin. Eğer klozet banyo giderine yakınsa ve su birikme gibi bir sorun olmuyorsa, bir tas yardımıyla klozet kapağını ve dış yüzeyi yıkayabilirsiniz.