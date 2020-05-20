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Uzmanlar uyardı! Klozet temizliği için bu yöntemleri uygulamanız gerekiyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tuvalet temizliği, hem hijyen hem de sağlık açısından oldukça önemli. Gün boyunca defalarca kullanılan klozet, temiz olmadığı sürece bir eve tamamen temizdir diyemeyiz. Çünkü sürekli nemli ve ıslak olan klozetlerde gözün görmediği binlerce bakteri ve mikrop üreyebilir. Bu durum da sağlık problemlerine sebep olabilir.

Uzmanlar uyardı! Klozet temizliği için bu yöntemleri uygulamanız gerekiyor...

Tuvaletlerde biriken küf, kireç ve bakterilerden doğacak problemleri önlemek için yapılması gereken en iyi şey, detaylı ve düzgün bir klozet temizliğidir. Elbette gün içerisinde tuvalet fırçasını kullanarak klozetin içini temizleyebilirsiniz. Fakat bu tür yüzeysel önlemler yeterli hijyeni sağlamaz. Peki, klozet temizliği nasıl yapılır, nereden başlanır? Detaylar yazımızda...

HAZIRLIĞINIZI YAPIN

Temizliğe başlamadan önce tuvaletin camlarını açın. Aksi takdirde temizlik sırasında kullanacağınız ürünler sizi rahatsız edebilir.
Klozet temizliği yaparken eldiven takmak, ellerin kimyasallardan etkilenmemesi ve mikroplarla temas etmemesi için önemlidir. Alerjik bir bünyeniz varsa maske de takabilirsiniz.
Kullanacağınız temizlik ürünlerini; tuvalet fırçasını, süngeri ve bezleri önceden hazırlayın.
Banyo paspası, tuvalet kağıdı gibi temizlik sırasında su sıçrayabilecek şeyleri klozetin etrafından uzaklaştırın.

HER ŞEY TAMAMSA BAŞLAYABİLİRİZ!

Klozetin her yerine çamaşır suyu dökün. Özellikle iç kısmında bütün yüzeylerin çamaşır suyuyla temas ettiğinden emin olun.
Daha sonra klozetin kapağını kapatarak 5-10 dakika bekleyin.
Üzerine çamaşır suyu döktüğünüz bir süngerle klozet kapağının altını ve üstünü detaylı bir şekilde silin. Eğer kapağı kolaylıkla sökebiliyorsanız çıkarıp bir kovanın içerisinde yıkayabilirsiniz.
Kapağı sildikten sonra klozetin üstünü ve iç yüzeylerini temizleyin. Klozetin en üstünü, su kanallarının olduğu iç kısmı ve musluk alanını süngerle temizleyebilirsiniz. Kalan yüzeyleri tuvalet fırçasıyla ovabilirsiniz.
Klozetin dış yüzeyi için de üzerine çamaşır suyu döktüğünüz bir sünger veya deterjanlı bir bez kullanabilirsiniz.
Klozetin iç ve dış yüzeyindeki bütün lekeler temizlendiyse durulama aşamasına geçebilirsiniz. Bu aşamada önce sifonu çekerek iç yüzeyi durulayın. Ardından nemli bir bez ile suyun ulaşamadığı yerleri silin. Eğer klozet banyo giderine yakınsa ve su birikme gibi bir sorun olmuyorsa, bir tas yardımıyla klozet kapağını ve dış yüzeyi yıkayabilirsiniz.

PIRIL PIRIL BİR KLOZET TEMİZLİĞİ İÇİN İPUÇLARI

Klozet temizliği sırasında tek bir ürün kullanın. Farklı kimyasallar tepkimeye girerek zararlı gazlar üretebilir.
Klozet yüzeyindeki sarı lekeleri temizlemek için diş macunu ve fırçası kullanabilirsiniz. Lekenin üzerine diş macunu sürün. Biraz bekledikten sonra eski bir diş fırçasıyla lekeli kısmı ovun.
Klozeti temizledikten sonra tuvalet fırçasını da temizlemelisiniz. Bunun için bir kovaya su ve çamaşır suyu koyun. Tuvalet fırçasını bu karışım içerisinde bir saat bekletin.
Günlük temizlikte sürekli olarak kimyasal kullanmak istemiyorsanız sirke ve karbonatı karıştırarak klozetin iç yüzeyine dökün. Daha sonra fırça yardımıyla güzelce ovun. 10 dakika bekledikten sonra sifonu çekin. Etkisini göreceksiniz.

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