KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Uzmanlar uyardı! Pandemi döneminde çocukların beslenme alışkanlıklarına dikkat edin

Uzmanlar uyardı! Pandemi döneminde çocukların beslenme alışkanlıklarına dikkat edin

Seray Üstün Seray Üstün
03.05.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını, yetişkinleri etkilediği kadar çocukları da olumsuz yönde etkiliyor. Günlük hayatında arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayarak, yeteri kadar fiziksel aktivite gerçekleştiren çocuklar, pandemi kısıtlamaları nedeniyle boş zamanlarının büyük bir bölümünü bilgisayar veya televizyon başında geçiriyor. Beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle beraber hareketsizlik çocuklar için büyük bir tehlikeyi doğruyor.

Uzmanlar uyardı! Pandemi döneminde çocukların beslenme alışkanlıklarına dikkat edin

Koronavirüs pandemisiyle birlikte evde daha çok zaman geçiren çocuklar, akıllı cihazlarla ilişkilerini arttırdı. Bütün gün bilgisayar başında hareketsiz olan çocukların sayısının arttığını dile getiren Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Diyetisyen Canan Tanrıöver, “Yetersiz fiziksel aktivite ile birlikte şeker içeriği yüksek yiyeceklerin de fazla tüketilmesi enerji dengesizliğine yol açtığı için çocuklarda kilo alımına neden olur” dedi.

Obezitenin çocukluk çağında önüne geçilmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizen Tanrıöver, çocukluk döneminde sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasının erişkin yaşta ortaya çıkabilecek çeşitli sağlık sorunlarının önlenmesi açısından çok büyük önem arz ettiğinin altını çizdi. Bu nedenle obezite konusunda alınacak önlemlerin sadece çocuk için değil tüm aile fertlerini kapsaması gerektiğini vurgulayan Tanrıöver, “Çünkü sizlerin yapamadığı bir davranışı, çocuktan beklemek gerçekçi bir bakış açısı değildir. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra çocukların daha hareketli bir yaşam tarzını benimsemeleri, çocukların sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Çocukların ebeveynlerinin duygusal durumlarından daima etkilendiklerini ifade eden Tanrıöver, “Özellikle pandemi döneminde ebeveynlerin hissettikleri endişe ve kaygı, çocukların duygu durumlarına da etki etmiş ve bu da yeme davranışını değiştirmiş olabilir. Çocuğun reddettiği bir yiyecek için ısrar etmek doğru bir çözüm olmayacaktır. Bu durumun geçici olduğunu bilin ve sadece güvende hissetmesini sağlayın. Sizin duygunuz değiştiğinde çocuğun yemeğe olan tavrı da değişecektir” diye konuştu.

ÇOCUKLARA SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANDIRILIR?

Çocuklarına sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak isteyen ailelerin bazı konularda dikkatli olması gerektiğini dile getiren Dyt. Tanrıöver, çocukluk döneminde bütün besin öğelerinden zengin ve dengeli bir şekilde beslenilmesi gerektiğini söyledi. Üç ana öğünle beraberinde 2-3 ara öğünün de mutlaka yapılması gerektiğini belirten Dyt. Tanrıöver, “Özellikle kahvaltı öğünü çocukluk döneminde hem büyüme ve gelişmesi için hem de okul performansı için oldukça önemlidir. Gece boyunca harcanan enerji ile karbonhidrat depoları boşalmakta ve kan şekeri seviyesi düşmektedir. Çeşitli besin gruplarının bir arada olduğu sağlıklı kahvaltı öğünü hem kan şekeri dengesini sağlamakta ve çocuğun zihinsel gücünü desteklemektedir. Öğünlerde; sebze, meyve, yoğurt, tahıl, et ve süt ürünleri gibi besinler dengeli bir şekilde tüketilmelidir” dedi.

(İHA)

Anne ve babalar dikkat! Çocuklarda teknoloji bağımlılığı depresyon nedeni olarak açıklandıAnne ve babalar dikkat! Çocuklarda teknoloji bağımlılığı depresyon nedeni olarak açıklandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vurulduAlmanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vuruldu
Teknolojide bu yaşlar tehlikeliTeknolojide bu yaşlar tehlikeli
Ayın konumu kişiliğimizi belirliyormuş!Ayın konumu kişiliğimizi belirliyormuş!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kavganın nedeni belli oldu! Survivor İsmail, nişanlısıyla konuştu

Kavganın nedeni belli oldu! Survivor İsmail, nişanlısıyla konuştu

Tarkan, Yıldız Tilbe'nin davetini reddetti! "Nasıl bir amaca..."

Tarkan, Yıldız Tilbe'nin davetini reddetti! "Nasıl bir amaca..."

Survivor'da sürpriz karar! "Yarışmacıların bilmemesi gereken..."

Survivor'da sürpriz karar! "Yarışmacıların bilmemesi gereken..."

Parayla arkadaş arıyor! Vereceği maaşı açıkladı

Parayla arkadaş arıyor! Vereceği maaşı açıkladı

Bu hafta sizi neler bekliyor?

Bu hafta sizi neler bekliyor?

Dikkat! Astrolog Rençber bugün için uyardı

Dikkat! Astrolog Rençber bugün için uyardı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Vücuttaki benler çok şey anlatıyor

Vücuttaki benler çok şey anlatıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Burcunuza göre sizi nasıl bir gün bekliyor?

Burcunuza göre sizi nasıl bir gün bekliyor?

23 Nisan'da burcunuz neler söylüyor?

23 Nisan'da burcunuz neler söylüyor?

İşte günlük burç yorumları

İşte günlük burç yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.