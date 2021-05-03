Uzmanlar uyardı! Pandemi döneminde çocukların beslenme alışkanlıklarına dikkat edin

Koronavirüs pandemisiyle birlikte evde daha çok zaman geçiren çocuklar, akıllı cihazlarla ilişkilerini arttırdı. Bütün gün bilgisayar başında hareketsiz olan çocukların sayısının arttığını dile getiren Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Diyetisyen Canan Tanrıöver, “Yetersiz fiziksel aktivite ile birlikte şeker içeriği yüksek yiyeceklerin de fazla tüketilmesi enerji dengesizliğine yol açtığı için çocuklarda kilo alımına neden olur” dedi.

Obezitenin çocukluk çağında önüne geçilmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizen Tanrıöver, çocukluk döneminde sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasının erişkin yaşta ortaya çıkabilecek çeşitli sağlık sorunlarının önlenmesi açısından çok büyük önem arz ettiğinin altını çizdi. Bu nedenle obezite konusunda alınacak önlemlerin sadece çocuk için değil tüm aile fertlerini kapsaması gerektiğini vurgulayan Tanrıöver, “Çünkü sizlerin yapamadığı bir davranışı, çocuktan beklemek gerçekçi bir bakış açısı değildir. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra çocukların daha hareketli bir yaşam tarzını benimsemeleri, çocukların sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.