Uzmanlar uyardı! Tüylerinizi alırken bunlara dikkat etmezseniz...

Batık oluşumunu önlemek için hangi tüy alma yöntemini kullanırsanız kullanın, öncesinde ve sonrasında cildin nemlendirilmesine gerekli özeni gösterin. Özellikle jilet kullanıyorsanız tıraş köpüğü ya da sabun kullanmak batık oluşumunu bir nebze olsa azaltacaktır. Sonrasında bir nemlendirici ya da batıkları engellemek için size yardımcı olacak doğal yağlardan biberiye, gül ve shea yağlarını kullanabilirsiniz.

Epilasyon cihazları tüyleri kökünden alır fakat cilt yüzeyindeki ölü deriyi temizlemez. Bu nedenle uzayan tüy kalın bir ölü deri tabakasından yukarı çıkamayarak batık oluşumuna neden olabilir. Jilet ise tüyleri kökünden almasa da epilasyon cihazı gibi cildi ölü deriden arındırmaz. Ağda işleminde kısmen de olsa ölü deri de ağdayla birlikte temizlenmiş olur. Ancak yine de yeterince nemlendirilmemiş ve ölü derisi uzaklaştırılmamış ciltte batık sorunu görülür.

Epilasyon, ağda ya da jilet… Kullandığınız yöntem ne olursa olsun batıkla karşılaşma olasılığınız yüksek. Tüyün deri altında kalıp dışarıya çıkamaması sonucu oluşan duruma batık adı veriliyor.

Cilt ve tüy tipi önemli olmakla birlikte hemen hemen herkeste görülebilecek bir sorun olan batık için çözüm önerilerimiz yazımızda.

Tüyleri çıkış yönünün tersi yönünde almak da batık oluşumunu engeller. Epilasyon aletleri tüyleri her yönde aldığında, jilet ve ağdada da tüylerin çıkış yönüne dikkat edilmediğinde batık sorunu görülecektir.

Eğer batık sorununuz çok sık devam ediyorsa ve batıklar kızarıp iltihaplı bir hal alıyorsa bir dermatoloğa görünmelisiniz. Doktorunuz size antibiyotikli merhem ya da medikal peeling önerebilir.

KESE UYGULAMASI

Haftada 1 kez kuru kese uygulaması yapabilirsiniz. Bunun için orta sertlikteki bir keseyi su ile nemlendirerek cildinize uygulayabilirsiniz. Bu sayede cildinizdeki ölü deriler atılacak ve gözenekleriniz açılacaktır.

KARBONAT MASKESİ

Haftada 1 kez uygulayabileceğiniz karbonat maskesi ile batıklardan kurtulabilirsiniz. Bunun için 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı karbonatla bir maske hazırlanır. Bu maske bacaklara uygulanır ve kuruyana dek 15 dakika kadar bekletilir. Ardından ılık su ile durulayıp limon suyu sürün ve bekletmeden limon suyunu arındırın. Sonrasında cildinize uygun bir nemlendirici uygulayıp bakımınızı tamamlayabilirsiniz.

ŞEKER PEELING

Tanecikli yapısıyla şeker birçok peeling tarifinde yer alıyor. Bu sefer gücünü limonun renk açıcı özelliğiyle birleştirerek batık ve lekelere karşı bir iyileşme sağlıyor. Bu peeling için 4 çorba kaşığı şeker ve yarım limon suyunu karıştırıp cildinize uygulayın.

