Uzmanlar uyarıyor! Dudak dolgusu körlüğe ya da felce neden olabilir

İngiltere'de bir hayli ünlü olan kozmetik doktor Tijion Esho, gençlerin sosyal medyadan etkinlendiği konusunda uyardı ve estetik konusunda endişe verici yükselişe 'Snapchat dismorphia' adını verdi. Esho, bunu şöyle açıklıyor:

''Gençler ve yetişkin kadınlar çok fazla sosyal medyanın etkisi altında kalıyor. Kliniğe ellerinde bir ünlünün fotoğrafıyla geliyorlar ve ona benzemek istiyorlar. Bu kişi genellikle Kim Kardashian oluyor. Hatta kendi fotoğraflarını filtreleyip sunuyorlar ve işte bu şekilde olmak istiyorum diyorlar. Ben de buna Snapchat Dismorfik bozukluk adını verdim.

Ancak sektörün birçok vasıfsız insanla dolu olduğunu söylemeliyim. Yanlış yapılan ve düzensiz yapılan dolgular felaketle sonuçlanabiliyor. Felç kalabiliyor, kalıcı sakatlık yaşayabiliyor, doku kaybı olabiliyor hatta körlüğe bile neden olabiliyor.''

Esho, "Sağlık görevlileri olarak biz sorumluyuz - yanlış bir şey yaparsam hasta GMC'ye (Genel Tıp Konseyi) başvurabilir ve ehliyetimi kaybedebilirim, ancak doktor olmayanlar için herhangi bir yönetim organı yok'' diye ekliyor.





