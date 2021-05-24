Uzmanlar uyarıyor: Eğer bu önerilere kulak asmazsanız hamilelikte cinsellik büyük bir risk olabilir!

Hekiminiz aksini belirtmediği sürece, gebelikte cinsel davranışınızı değiştirmeniz gerekmez. Çoğu insan için hamilelikte cinsellik sadece güvenli değil, aynı zamanda faydalı bir aktivite. Bu süreçte cinsel ilişki yaşamak öz güveninize, ruh halinize, fiziksel refahınıza ve eşinizle ilişkinize duygusal ve fiziksel bir destek sağlar.
İlk üç aylık dönemde göğüsleriniz daha hassas hale gelebilir. Bu da daha fazla zevk ya da ağrıya yol açabilir. Kabızlık, yorgunluk hissi ve bulantının ilk üç aylık dönemde cinselliğe olan ilginizi azaltması söz konusu olabilir. Kalp debisinde artış olduğundan, kalbiniz daha çok çalışır. Bu yüzden cinsel ilişki esnasında yavaşlamak, nefesinizi tutmanızı kolaylaştırır. Eşinizle bu tarz değişiklikler hakkında konuşmalı ve uyumlu bir birlikteliğin yollarını aramalısınız.
İkinci üç aylık dönemde kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Sabah bulantısı azaldıkça ve siz büyüyen vücudunuza uyum sağladıkça, cinsel aktivite fikri daha ilgi çekici gelebilir. Mide yanması ve sırt bölümünde ağrı ikinci trimesterde yaygın görülen semptomlar. Bunları daha sık yaşamamak adına cinsel birliktelik konumunuzu doğru ayarlamalısınız. Örneğin, mide ekşimesini önlemek amacıyla tok karnına sırt üstü yatmaktan kaçınmanız önemli.
Üçüncü üç aylık dönemde cinsellikle ilgili yaygın bir endişe, erken doğum yaşama riski. Aslında bazı araştırmalar, erken doğum ile cinsellik arasında ilişki olmadığını doğrular. Üçüncü trimesterde kasılmalar artar. Yine de bunlar endişe nedeni değil. Doğum zamanı yaklaştıkça cinsel ilişki anında ya da sonrasında ağrı veya lekelenme olabilir. Artan vücut ağrıları, üçüncü trimesterde cinselliği zorlaştırabilir. Bunların hepsi normal sorunlar. Ancak bu aşamada herhangi bir acı verici cinsel pozisyondan kaçınmak en iyisi. Her hamile kişinin göbeği farklı. Bu yüzden size ve eşinize uygun olan pozisyonları tercih etmenizde yarar var.
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