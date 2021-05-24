Uzmanlar uyarıyor: Eğer bu önerilere kulak asmazsanız hamilelikte cinsellik büyük bir risk olabilir!

Hekiminiz aksini belirtmediği sürece, gebelikte cinsel davranışınızı değiştirmeniz gerekmez. Çoğu insan için hamilelikte cinsellik sadece güvenli değil, aynı zamanda faydalı bir aktivite. Bu süreçte cinsel ilişki yaşamak öz güveninize, ruh halinize, fiziksel refahınıza ve eşinizle ilişkinize duygusal ve fiziksel bir destek sağlar.

HAMİLELİĞİN İLK ÜÇ AYLIK DÖNEMİNDE CİNSELLİK

İlk üç aylık dönemde göğüsleriniz daha hassas hale gelebilir. Bu da daha fazla zevk ya da ağrıya yol açabilir. Kabızlık, yorgunluk hissi ve bulantının ilk üç aylık dönemde cinselliğe olan ilginizi azaltması söz konusu olabilir. Kalp debisinde artış olduğundan, kalbiniz daha çok çalışır. Bu yüzden cinsel ilişki esnasında yavaşlamak, nefesinizi tutmanızı kolaylaştırır. Eşinizle bu tarz değişiklikler hakkında konuşmalı ve uyumlu bir birlikteliğin yollarını aramalısınız.

HAMİLELİĞİN İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEMİNDE CİNSELLİK

İkinci üç aylık dönemde kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Sabah bulantısı azaldıkça ve siz büyüyen vücudunuza uyum sağladıkça, cinsel aktivite fikri daha ilgi çekici gelebilir. Mide yanması ve sırt bölümünde ağrı ikinci trimesterde yaygın görülen semptomlar. Bunları daha sık yaşamamak adına cinsel birliktelik konumunuzu doğru ayarlamalısınız. Örneğin, mide ekşimesini önlemek amacıyla tok karnına sırt üstü yatmaktan kaçınmanız önemli.