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Uzmanlar uyarıyor: Kepek çocuklara zararlı

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.08.2018 12:09 | Son Güncelleme

Kepekli yiyeceklerin çocuklar için uygun olmadığı uzmanların sık sık tekrarladığı konular arasında yer alıyor. Yetişkinlerle çocuklar arasında beslenme açısından büyük farklar olduğunu söyleyen uzmanlar, çocuklarda kepek tüketimi konusunda uyarıyor.

Uzmanlar uyarıyor: Kepek çocuklara zararlı

“Bebeklerinizin ek gıdaya geçiş sürecinde glüten içermediği için yulaf kepeği kullanmayı düşünüyorsanız, hemen bu fikirden vazgeçin.” diyen Makarna, Lütfen! Kurucusu ve Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu ebeveynleri uyardı. Çocuk ve yetişkin beslenmesinin büyük farklar içerdiğini belirten Bayburtluoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

'Yetişkin olarak glüten, brokoli ya da belirli bir hayvanı tüketmemeyi tercih edebilirsiniz. Sadece patates ile de beslenebilirsiniz. Vücudunuz bir süre tolere edecektir ancak daha sonra muhakkak eksikliklerden kaynaklanan bazı problemler olacaktır. Yetişkin bir insan olarak böylesi bir karar verebilseniz de çocuklar için böyle bir durum söz konusu değil. Çocuklar kendi beslenme kararlarını ergenliğin sonuna kadar belirli bir bilinçle yürütme durumda değiller. Bu yüzden ebeveynlere düşen görev onları bu süreçte dengeli beslemek olmalı.'

Bayburtluoğlu; 'Yulaf ya da buğday kepeği gibi her türlü tahılın kepeği yetişkinler için bir süreliğine uygun olabilirken, tahıl kepeklerinin bebek ve çocuk beslenmesinde yeri yoktur.

Sıklıkla yulaf kepeği arayan, araştıran, bebeklerine muhallebi yapmak için kepek arayan annelere rastlıyoruz. Faydalı olacağım derken bebeklerinizi, çocuklarınızı lütfen bilinçsiz bir şekilde beslemeyiniz.

Örneğin yulaf kepeği yulafın sadece en dış kabuk kısmını içerir. Bu kısım hem en çok fitat içeren, hem de vitamin ve minerallerin emilimini azaltan kısımdır. Dolayısıyla bebek ve çocuklar için faydadan çok zararı vardır. Tam tahıl ürünlerinin hepsinde kepek bulunur ancak oranları azdır. Bu yüzden tan tahıl ürünlerini tercih edin.' dedi..

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Kepek Çocuk anne bebek yemek

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