Uzmanlar uyarıyor: Kurban etini dinlendirmeden yemeyin

Bayramlar geleneksel olarak tüm aile bireylerinin bir araya geldiği ve özenli sofralarda zengin çeşitlilikte yemeklerin yendiği özel günlerdir. Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu Kurban Bayramı’nda neredeyse her öğün kırmızı et tüketildiğini belirterek, “Özellikle mide-bağırsak gibi sindirim sistemi hastalığı olan bireyler kurban etlerini buzdolabında birkaç gün dinlendirdikten sonra tüketmeli” dedi.

Kurban Bayramı’nda da her bayramda olduğu gibi sofralarda ağır et yemekleri ve tatlılar yer alıyor. Sağlık için beslenmede en önemli şeyin doğru yiyecek seçimi ile besin gruplarının dengeli tüketilmesi ve porsiyon kontrolü olduğunu vurgulayan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Kurban Bayramı’nda da bu ilkeden uzaklaşmadan beslenmemizi düzenlemek önemli. Dolayısıyla sindirimi zor olan kırmızı et tüketiminin de günlük ihtiyacımız kadar olmasına özen göstererek seçimler yapmak sağlığımız için gerekli” şeklinde konuştu.