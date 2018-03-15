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Vajinal bölgenizi tıraş etmeyin!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2018 13:51 | Son Güncelleme

Günümüzde kadınların büyük çoğunluğu anal bölgede bulunan kıllarını tıraş ediyor. Ancak, bazı uzmanlar anal bölgenin tıraş edilmesini riskli buluyor. İngiliz DailyMail'e konuşan iki jinekolog pubik kılların cildi nasıl koruduğunu, enfeksiyonları nasıl önlediğini hatta partnerlerini nasıl etkileyebileceklerini anlattı.

Vajinal bölgenizi tıraş etmeyin!

Kasık tüyleri genital bölgeyi sıcak tutar

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Jinekolog Dr Alyssa Dweck, kasık kıllarının sıcaklığın kontrolüne yardımcı olduğunu, tıpkı saçlarımız gibi ısı kaybına karşı cildi korunuduğunu söylüyor.

Egzersiz sırasında yastık görevi görerek travmayı önler

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Kasık kılları, özellikle cinsel ilişki sırasında cilt için koruyucu bir bariyerdir. Bu tüyler cinsel ilişki sırasında hassas olan bölgenin tahriş olmasını önlüyor. Yani tampon görevi yapıyor. Kasık bölgesinde bulunan kıllar aynı zamanda egzersiz ya da bisiklet kullanımı sırasında oluşabilecek travmalara karşı yastık görevi görebilir.

Cinsel yolla bulaşan bazı hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir

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Bazı uzmanlar, kasık kıllarının cinsel organları belirli enfeksiyonlardan koruyabildiğini söylüyor. Bilim de bunu destekliyor. 2016 yılında yapılan araştırmaya göre cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyona yakalanma olasılığının % 75 olduğu belirtildi. En az bir kez cinsel yolla bulaşan enfeksiyon geçirenlerin %75'inin tüylerini düzenli olarak temizleyen kişiler olduğu ortaya çıktı. Bunun sebebi jilet ve ağda gibi epilasyon yöntemlerinin ciltte küçük yaralar oluşturması ve bu yaraların da enfeksiyonlara açık olması olarak gösteriliyor.

Daha iyi bir cinsel ilişki sağlıyor

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Kasık tüyleri aynı zamanda karşı cinsi etkilemek için yaydığımız feromonları tutuyor. Bu da daha iyi bir cinsel ilişkiye sahip olunduğu anlamına geliyor. Kasık kıllarındaki ısı özellikle erkeklerde ereksiyon olmayı da kolaylaştırıyor.

Kasık bölgesini traş etmek yaralanmalara yol açabilir

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Genital bölgenin traş edilmesi (ağda, lazer, jilet vs.) yaralanmalara, yanıklara ve döküntülere neden olabiliyor. 2017 yılında Amerikan Tıp Derneği tarafından yapılan araştırmaya göre en çok yaralanan vücut bölgesinin genital bölge olduğu tespit edildi.

VAJİNA PERUĞU TAKMAK MODA OLDU!

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Anahtar Kelimeler:
kasık tüyü pubik kılı

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