Vajinal bölgenizi tıraş etmeyin!

Kasık tüyleri genital bölgeyi sıcak tutar

Jinekolog Dr Alyssa Dweck, kasık kıllarının sıcaklığın kontrolüne yardımcı olduğunu, tıpkı saçlarımız gibi ısı kaybına karşı cildi korunuduğunu söylüyor.

Egzersiz sırasında yastık görevi görerek travmayı önler

Kasık kılları, özellikle cinsel ilişki sırasında cilt için koruyucu bir bariyerdir. Bu tüyler cinsel ilişki sırasında hassas olan bölgenin tahriş olmasını önlüyor. Yani tampon görevi yapıyor. Kasık bölgesinde bulunan kıllar aynı zamanda egzersiz ya da bisiklet kullanımı sırasında oluşabilecek travmalara karşı yastık görevi görebilir.

Cinsel yolla bulaşan bazı hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir

Bazı uzmanlar, kasık kıllarının cinsel organları belirli enfeksiyonlardan koruyabildiğini söylüyor. Bilim de bunu destekliyor. 2016 yılında yapılan araştırmaya göre cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyona yakalanma olasılığının % 75 olduğu belirtildi. En az bir kez cinsel yolla bulaşan enfeksiyon geçirenlerin %75'inin tüylerini düzenli olarak temizleyen kişiler olduğu ortaya çıktı. Bunun sebebi jilet ve ağda gibi epilasyon yöntemlerinin ciltte küçük yaralar oluşturması ve bu yaraların da enfeksiyonlara açık olması olarak gösteriliyor.