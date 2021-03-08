Uzmanlardan rahim kanseri uyarısı! Menopoz sonrasında ortaya çıkıyor, sayı hızla artıyor

Sivas Medicana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadir Cömert, son adetten yıllar sonra vajinada görülen kanamanın neden olabileceği kadın hastalıkları konusunda önemli bilgiler verdi. Bu tür kanamaların dikkate alınması gerektiğini belirten Cömert, “Son adetten sonra bir yıl süreyle adet olmamayı menopoz olarak kabul ediyoruz ve bu dönemden sonra ortaya çıkacak kanama durumlarını dikkate almamız gerekiyor. İyi haber şu ki; bu dönemde ortaya çıkan kanamaların büyük kısmı vajinal atrofi, uterus myomları ve ya polipler gibi iyi huylu değişikliklerden kaynaklanır. Bu durumu ciddiye almamızın sebebi ise daha düşük oranda da olsa rahim kanserinin bu kanamaya sebep olma ihtimalinin bulunmasıdır. Menopoz sonrası dönemde olan her kanama mutlaka doktorunuz tarafından değerlendirilmelidir” dedi.

SON YILLARDA GÖRÜLME ORANI ARTIYOR

Son yıllarda rahim kanserinin görülme oranının arttığına dikkat çeken Cömert, “Rahim kanseri en sık görülen jinekolojik kanserdir. Sıklıkla menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda görülür. Ne yazık ki halen rahim kanseri için bir tarama yöntemi yok. Son yıllarda rahim kanseri görülme oranları artış göstermekte. Bu artışta obezitenin ve şeker hastalığının toplumda giderek yaygınlaşmasının da büyük etkisi vardır. Kanser riskini arttıran durumları su şekilde sıralayabiliriz; İleri yaş özellikle 60 ve üzeri, erken yaşta adet görmeye başlamak (12 yaş öncesi), geç menopoz (55 yaş ve sonrası, doğum yapmamış olmak, obezite, düzensiz adet görmek, aile öyküsü, ilaç kullanımı” ifadelerini kullandı.