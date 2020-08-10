Uzmanlardan şoke eden Snapdragon uyarısı: 1 milyar akıllı telefon tehlike altında!

Qualcomm Snapdragon işlemciler, Android dünyasında hayli popülerler. Hatta AnTuTu'nun son verilerine göre en güçlü 10 Android akıllı telefonun tamamı Qualcomm üretimi Snapdragon 865 ve Snapdragon 865 Plus işlemci kullanıyor. Bu iki işlemci Qualcomm'un ürettiği en güçlü iki işlemci ve performansları iPhone 12'ye ve Huawei P40 serisine çok yakın. Bu sonuçlar Qualcomm'u mutlu etmeye yetiyor. Fakat her şey bu kadar da toz pembe değil. Zira, Check Point güvenlik araştırmacıları Snapdragon işlemcilerde büyük bir tehlike keşfetmiş durumdalar.

GÜVENLİK ARAŞTIRMACILARI 400'DEN FAZLA AÇIK VAR DEDİ

Firma tarafından yayınlanan bir rapor, Snapdragon işlemcilerin 400'den fazla güvenlik açığına ev sahipliği yaptığını gösterdi. Güvenlik araştırmacılarının sonuçlarına göre Snapdragon işlemcilerdeki bu açıklar yüzünden kötü niyetli kişiler, çeşitli yazılımlar ve uygulamalar ile Android akıllı telefonlara sızabilir ve müdahalede bulunabilir. Üstelik akıllı telefon kullanıcısının, bunlar yaşanmadan önce indirdiği bir dosyanın, yazılımın ya da uygulamanın kötü niyetli olup olmadığını anlama şansı çok düşük. Anlasa bile söz konusu dosyayı kaldırmak kolay olmayabilir. Zira, bu gibi zararlı yazılımları kaldırmak çok zor.