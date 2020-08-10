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Uzmanlardan şoke eden Snapdragon uyarısı: 1 milyar akıllı telefon tehlike altında!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.08.2020 16:23 | Son Güncelleme

Qualcomm Snapdragon işlemcili Android akıllı telefonlar için endişelendiren bir haber geldi. Check Point isimli bir güvenlik firmasının uzmanları, yaptıkları araştırmalar sonucunda Snapdragon işlemcili Android akıllı telefonların açıklardan dolayı casusluk aracına dönüşebildiğini açıkladı. Uzmanlara göre açıklardan etkilenebilecek akıllı telefon sayısı 1 milyardan fazla.

Uzmanlardan şoke eden Snapdragon uyarısı: 1 milyar akıllı telefon tehlike altında!

Qualcomm Snapdragon işlemciler, Android dünyasında hayli popülerler. Hatta AnTuTu'nun son verilerine göre en güçlü 10 Android akıllı telefonun tamamı Qualcomm üretimi Snapdragon 865 ve Snapdragon 865 Plus işlemci kullanıyor. Bu iki işlemci Qualcomm'un ürettiği en güçlü iki işlemci ve performansları iPhone 12'ye ve Huawei P40 serisine çok yakın. Bu sonuçlar Qualcomm'u mutlu etmeye yetiyor. Fakat her şey bu kadar da toz pembe değil. Zira, Check Point güvenlik araştırmacıları Snapdragon işlemcilerde büyük bir tehlike keşfetmiş durumdalar.

GÜVENLİK ARAŞTIRMACILARI 400'DEN FAZLA AÇIK VAR DEDİ

Firma tarafından yayınlanan bir rapor, Snapdragon işlemcilerin 400'den fazla güvenlik açığına ev sahipliği yaptığını gösterdi. Güvenlik araştırmacılarının sonuçlarına göre Snapdragon işlemcilerdeki bu açıklar yüzünden kötü niyetli kişiler, çeşitli yazılımlar ve uygulamalar ile Android akıllı telefonlara sızabilir ve müdahalede bulunabilir. Üstelik akıllı telefon kullanıcısının, bunlar yaşanmadan önce indirdiği bir dosyanın, yazılımın ya da uygulamanın kötü niyetli olup olmadığını anlama şansı çok düşük. Anlasa bile söz konusu dosyayı kaldırmak kolay olmayabilir. Zira, bu gibi zararlı yazılımları kaldırmak çok zor.

Snapdragon

QUALCOMM GÜVENLİK AÇIKLARI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Check Point, CVE-2020-11201, CVE-2020-11202, CVE-2020-11206, CVE-2020-11207, CVE-2020-11208 ve CVE-2020-11209 olmak üzere toplam 6 güvenlik açığının adını kamuoyuyla paylaşmış durumda. Qualcomm ise güvenlik açıkları için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söylüyor. Qualcomm'un ilk incelemelerine göre ise şu ana dek bu güvenlik açıklarını kullanan olmamış. Yani şimdilik içiniz rahat olabilir. Ayrıca Qualcomm'un Snapdragon işlemcili akıllı telefon kullanıcılarına bir tavsiyesi var; O da uygulamalarınızı sadece Google Play üzerinden yüklemeniz yönünde.

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