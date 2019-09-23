Uzmanlardan velilere grip uyarısı

Okulların açılması ve havaların soğumaya başlamasıyla bulaşıcı hastalıkların, özellikle çocuklarda gribal enfeksiyonların arttığına dikkat çeken Antalya Anadolu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Özgür Yurttaş, “Çocuklar yazın birbiriyle daha az görüşüyor. Daha çok açık ortamlarda sosyalleşiyor. Haliyle daha az hasta oluyorlar. Ancak okulların açılmasıyla durum değişiyor. Biliyorsunuz ki okulların açılması sonbahara, yani mevsimsel geçişlere denk geliyor. Tabii ki haliyle de hastalıklar da artıyor. Çocukların bağışıklık sistemi yetişkinlerinki gibi daha dirençli olmadığı için ve mikropları vücutları tanımadığı için hastalıklara yetişkinlerden daha yatkındır. Bu yüzden gribe ve soğuk algınlığına yakalanma oranları da daha yüksektir” açıklamasında bulundu.

KAPALI ORTAM TETİKLİYOR

Okulların açılması ile birlikte çocukların kalabalık, kapalı ve havasız ortamlarda birlikte olduklarını söyleyen Dr. Yurttaş, “Yaz tatilinde sürekli açık alanlarda bulunan çocuklar, okulların açılmasıyla beraber daha kalabalık ve sık bir ortama giriyor. Birdenbire yirmi, otuz metrekare sınıflarda, otuz hatta elli öğrenci kendini yan yana buluyor. Küçük bir alana bu çocuklar sığmaya çalışıyor. Bununla birlikte hem solunumsal hem de elle temaslar başlıyor. Bu durum da okullarda hastalıkların sıklığını arttırıyor. Özellikle çocuklarda gribal enfeksiyonlar çok fazla görülüyor. Bununla birlikte risk grubu altında olan çocuklarımız var. KOAH, akciğer, böbrek gibi kronik hastalığı olan çocuklarımızın grip aşısı olmasını öneriyorum” dedi.