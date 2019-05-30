Uzun dönem emzirmenin anneye 6 yararı

Bebeklerin doğumundan sonra beslenme gereksinimlerinin tamamını tek başına karşılayan anne sütünün, kısa ve hatta uzun dönemde annelere birçok olumlu etkisinin olduğu biliniyor. Annenin bebekle iletişimini sağlayan anne sütü, bebeği de anneye bağlayarak bedensel ve ruhsal gelişime katkı sağlıyor. Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, anne sütünün anneye uzun ve kısa dönemdeki olumlu etkileriyle ilgili bilgi verdi.

Kurtoğlu; "Dünya Sağlık Örgütü ve pediatri dernekleri, doğumdan başlayarak bebeklerin ilk 6 ayda sadece anne sütüyle beslenmesini önermektedir. Bebekler için anne sütü en iyi, en ideal ve en doğal besindir. Normal doğum haftasında dünyaya gelen sağlıklı bebeklerin beslenme ihtiyacını tek başına 6 ay boyunca karşılayabilen anne sütü, bebeklerin ihtiyacı olan tüm besin maddelerini içeriğinde barındırmaktadır.

Öte yandan, emzirmenin 6 aydan sonra uygun ek gıdalar eşliğinde en az 1 yaşına kadar devam ettirilmesi önemlidir. Yani 6 aydan sonra anne sütüyle birlikte ek gıdalara başlanmalıdır. Böylece bebeğe verilen ek gıdalar sayesinde damak tadı, katı besinleri çiğneme ve yutma fonksiyonları da gelişmektedir. Bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan yağ, protein ve vitaminleri içeriğinde barındıran anne sütü içeriğindeki maddelerle bağışıklık sistemini güçlendirerek bebekleri hastalıklara karşı korumaktadır. İçeriğindeki yeterli su ve vitamin nedeniyle sıcak iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde bebeklere su vermeye bile ihtiyaç yoktur. Vücudu her türlü enfeksiyondan koruyan anne sütüyle beslenen çocukların ilerleyen dönemde astım, alerji ve diyabet gibi hastalıklara karşı daha dirençli olduğu belirlenmiştir. Dünya tıp literatürlerinde bebekleri 2 yıl emzirmenin yararlı olduğu kabul edilmiş durumdadır" dedi.