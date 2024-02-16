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    4. Uzun süre devam eden boğaz ağrısına dikkat! 'Altında yatan daha ciddi sağlık sorunları olabilir'

    Uzun süre devam eden boğaz ağrısına dikkat! 'Altında yatan daha ciddi sağlık sorunları olabilir'

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    16.02.2024 08:55 | Son Güncelleme:
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    Uzun süre devam eden boğaz ağrılarının dikkate alınması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Arzu Öz, bu ağrının aynı zamanda başka bir sağlık sorununun altta yatan bir belirtisi olabileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

    Günümüzde birçok kişi, uzun süre devam eden boğaz ağrısı şikayetiyle karşı karşıya kalıyor. Bu kronik durumun sadece geçici bir rahatsızlık olarak görülmemesi gerektiğini aksine ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabileceğini söyleyen Erdem Çamlıca Hastahanesi Kulak, Burun, Boğaz uzmanı Uzm. Dr. Arzu Öz, geçmeyen boğaz ağrısına dikkat çekerek toplumun bu konuda bilinçlenmesi çağrısında bulundu.

    boğaz tiroid

    Uzm. Dr. Arzu Öz, “Boğaz ağrısı genellikle soğuk algınlığı, grip veya diğer enfeksiyonlarla ilişkilendirilse de, bazı durumlarda ağrının uzun süre devam etmesi, altında yatan daha ciddi sağlık sorunlarını işaret edebilir. Geçmeyen boğaz ağrısı, birçok farklı faktörden kaynaklanabilir. Enfeksiyonlar, alerjiler, reflü hastalığı, tümörler veya diğer inflamatuar durumlar, bu şikayetin temel nedenleri arasında yer alabilir. Bu nedenle, boğaz ağrısı uzun süre devam ediyorsa, bir uzmana başvurmak, doğru teşhisi koymak ve uygun tedaviyi belirlemek için hayati öneme sahiptir” dedi.

    “ALTTA YATAN SAĞLIK SORUNUNUN BELİRTİSİ OLABİLİR”

    Uzun süre devam eden boğaz ağrısına dikkat

    Geçmeyen boğaz ağrısının genellikle altta yatan bir sağlık sorununun bir belirtisi olduğunu belirten Arzu Öz, "Erken teşhis, birçok durumda tedavi sürecini iyileştirebilir ve hastanın yaşam kalitesini artırabilir. Bu nedenle, ağrı uzun süre devam ediyorsa, profesyonel bir değerlendirme için uzmana başvurulması gerekmektedir" dedi.

    (İHA)

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    Anahtar Kelimeler:
    boğaz ağrısı
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