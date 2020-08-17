Uzun süre ekrana bakanlara önemli uyarı! Zararları saymakla bitmiyor!

Gün içinde ekran karşısında ortalama olarak 6-7 saat geçiriyoruz. Günümüzde her şeyin dijital ortama aktarıldığını düşünürsek ekrana bakma gereksinimimizin de arttığını söylemek yanlış olmaz. Bu durum, göz yorgunluğuna neden olduğu için hem sağlığınızı hem de üretkenliğinizi etkiler. Bununla mücadele etmek için daha sık ara vermeniz ve dinlenmeniz gerekir.

UZUN SÜRE EKRANA BAKMAK ÜRETKENLİĞİNİZİ VE SAĞLIĞINIZI NASIL ETKİLER?

Her gün ekran başında uzun süre geçirmenin önemli sonuçları bulunuyor:

1. Çok fazla ekran başında vakit geçirmek gözlerinizi yorar

Uzmanlara göre, ekranlara bakmak gözlerinizi zorlayabilir veya mevcut göz hastalıklarının semptomlarını daha da kötüleştirebilir. Mola vermeden çok uzun süre ekranlara bakmak, odaklanma güçlüğü, baş ağrısı, göz rahatsızlığı, bulanık görme, kuru ve kaşıntılı göz şikayetlerine yol açabilir. Bunun nedeni, ekrana uzun süre bakmaktan dolayı daha az göz kırpmak olarak açıklanıyor. Bu durum da gözleri nemden mahrum bırakır.

Bu belirtilerle başa çıkamadığınızda uzun süre ekrana bakmak, iş performansınıza negatif yansıyabilir. Ancak göz yorgunluğu her 20 dakikada bir, üzerinde çalıştığınız ekrandan başka bir yere bakılarak önlenebilir.