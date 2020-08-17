Uzun süre ekrana bakanlara önemli uyarı! Zararları saymakla bitmiyor!

Gün içinde ekran karşısında ortalama olarak 6-7 saat geçiriyoruz. Günümüzde her şeyin dijital ortama aktarıldığını düşünürsek ekrana bakma gereksinimimizin de arttığını söylemek yanlış olmaz. Bu durum, göz yorgunluğuna neden olduğu için hem sağlığınızı hem de üretkenliğinizi etkiler. Bununla mücadele etmek için daha sık ara vermeniz ve dinlenmeniz gerekir.
UZUN SÜRE EKRANA BAKMAK ÜRETKENLİĞİNİZİ VE SAĞLIĞINIZI NASIL ETKİLER?
Her gün ekran başında uzun süre geçirmenin önemli sonuçları bulunuyor:
1. Çok fazla ekran başında vakit geçirmek gözlerinizi yorar
Uzmanlara göre, ekranlara bakmak gözlerinizi zorlayabilir veya mevcut göz hastalıklarının semptomlarını daha da kötüleştirebilir. Mola vermeden çok uzun süre ekranlara bakmak, odaklanma güçlüğü, baş ağrısı, göz rahatsızlığı, bulanık görme, kuru ve kaşıntılı göz şikayetlerine yol açabilir. Bunun nedeni, ekrana uzun süre bakmaktan dolayı daha az göz kırpmak olarak açıklanıyor. Bu durum da gözleri nemden mahrum bırakır.
Bu belirtilerle başa çıkamadığınızda uzun süre ekrana bakmak, iş performansınıza negatif yansıyabilir. Ancak göz yorgunluğu her 20 dakikada bir, üzerinde çalıştığınız ekrandan başka bir yere bakılarak önlenebilir.
2. Uyku problemi yaşamanıza sebep olur
Ekrana uzun süre bakmak uykunuza da zarar verebilir. TV'ler, bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletlerin tümü, vücudunuzun uyumanıza yardımcı olan melatonin salgılamasını engelleyerek, çok sayıda kimyasal "mavi" ışık yayar. Yatmadan önce bu cihazlarla ilgilenmek uyku problemine sebep olabilir. Sağlıklı bir uyku için yatmadan birkaç önce ekranlarla vedalaşmanız gerekir.
3. Ekran başında fazla vakit geçirmek yaratıcılığınızı ve üretkenliğinizi etkiler
Ekranlara çok uzun süre bakmak sadece fiziksel sağlıkla ilgili durumları etkilemez. Ekran başında geçirdiğiniz uzun sürenin yaratıcılığınız ve üretkenliğiniz için de negatif etkileri var. Pek çok insan sıkıldıklarını hissettiklerinde, bu duygudan kaçmak ve dikkatlerini dağıtmak için hemen telefonlarına, tabletlerine veya WEB tarayıcılarına ulaşıyorlar. Fakat bu durum, üretkenliği negatif etkilediği için disiplinli olmakta fayda var. Önemli durumlar dışında her fırsatta dijital ekranlara odaklanmaktan kaçınmalıyız.
BUNUNLA İLGİLİ NE YAPMALI?
Her 20 dakikada bir, 20 saniyenizi ayırıp başka bir şeye odaklanın. Eğer 20 saniyeden fazla ara verebiliyorsanız ayağa kalkıp hareket edin.
Daha fazla ara verin, bedeniniz ve zihniniz bunun için size teşekkür edecek.
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