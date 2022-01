Uzun süre kalıcı etkisiyle dikkat çeken en iyi makyaj malzemeleri

Makyaj, kadınların kendini mutlu ve güzel hissetmesinin en iyi yollarından biri. Gün boyu taze görünen bir makyajı ise her kadın ister. Bunun için makyajınızı sürekli tazelemenize gerek kalmadan göz alıcı güzelliği yaşamayı istiyorsanız rujdan maskaraya, fondötenden göz kalemine kalıcı makyaj ürünlerini tercih edebilirsiniz. Hangi ürünleri seçeceğinize bir türlü karar veremiyorsanız en iyi ürünleri listelediğimiz yazımızı mutlaka incelemelisiniz. Beğendiğiniz ya da ihtiyacınız olan ürünleri tek tıkla ve güvenle sepetinize ekleyebilirsiniz.

1. Pürüzsüz görünüm sunan Clarins Everlasting Fondöten

Ultra hafif dokuya sahip olan Clarins Everlasting Fondöten, cildinize kolayca yayılır. Mat bir görünüme kavuşmanıza yardım eden ürün aynı zamanda teninizin nemlenmesini sağlar. 24 saate kadar süren etkisi ile teninizdeki kızarıklık ve kusurlarınızı kapatır. Formülünde bulunan kinoa özü, cilt bariyerinizi güçlendirir ve korur. Özel günlerde makyajınızı tazeleme derdinden kurtaran fondöten, yulaf şekeri özü ile renkli pigmentlerin cildinize yapışmasını sağlayarak makyajınızın kalıcılığını artırır. Çevre dostu anti-kirlilik kompleksi sayesinde çevreyi korur.

2. Cezbeden dudaklar için Maybelline New York Ruj

Makyajın olmazsa olmazı ruj için 16 saate kadar kalıcılık sunan Maybelline New York Ruj’u denemenizi öneriyoruz. Likit ruj özelliği sayesinde dudak hatlarınızı daha keskin hale getirir. Nemlendirici özelliği ile dudaklarınızda kuruluk hissi bırakmayan Maybelline New York Ruj, mat görünümü ile de hoş bir görünüm kazandırır. Bulaşmaya dayanıklı olan Maybelline New York Ruj sayesinde yemeğinizi dilediğiniz gibi yiyip içeceğinizi de gönül rahatlığıyla yudumlayabilirsiniz. Gün boyu mükemmel görünmenize yardım eden ruj bütün gözleri üzerinizde toplar.

3. Tüm gözleri üzerinize çeken L'Oréal Paris Infaillible Göz Kalemi

Gözlerinizi ön plana çıkaran kalıcı bir makyaj istiyorsanız L'Oréal Paris Infaillible Göz Kalemi’ni denemelisiniz. Dayanıklı yapısı ile 24 saate kadar kalıcılığını koruyan ürün, kolayca uygulanır ve dağılmaz. Suya dayanıklı jel tasarımı ile yağmurlu günlerde bile akmayan L'Oréal Paris Infaillible Göz Kalemi, makyajınızı korumanızı sağlar. Alımlı gözlere kavuşturan ürün, kendinize olan güveninizi artırır. Yoğun göz çizgilerine kavuşturan göz kalemi ile göz makyajını kolayca tamamlayabilirsiniz.

4. Uzun süreli kalıcılığı ile Spacelac Oje

Makyajınızı kalıcı bir ojeyle tamamlamaya ne dersiniz? 6 haftaya kadar kalıcılık sunan Spacelac Oje, insan sağlığına zarar veren materyaller içermez. Ultra pigmentli formül ile oje, tırnak yüzeyinizi eşit derece kaplar. Muhteşem görünen tırnaklara kavuşmanıza yardım eden Spacelac Oje, tırnak yüzeyindeki kusurlarınızı kapatır. Zarif renk tonu ile her kıyafetinize uyum sağlar. Ürünü uyguladıktan sonra 30-120 saniye arasında Led/UV ışıkta bekletilmesi tavsiye edilir.

5. Kusursuz görünüm için Dimweca Kapatıcı

Lekesiz ve eşit cilt görünümü için kapatıcı kullanmanız gerekir. Sıradaki önerimiz olan Dimweca Kapatıcı, pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlar. Yüzünüzü nemlendiren ürün, yumuşak bir tene sahip olmanıza yardım eder, yüzünüze canlı bir görünüm kazandırır. 24 saate kadar dayanan Dimweca Kapatıcı, dağılmadan taze bir makyaj görüntüsü sunar. Cildinizin nefes almasını sağlayan ürün sayesinde küçük kırışıklarınızı ve kusurlarınızı tamamen kapatarak mükemmel görünüme ulaşmanız mümkün. Yüzünüzdeki parlaklığı artırarak canlı ve sağlıklı bir ten rengine kavuşmanızı sağlar.

6. Hacimli kaşlar için L'Oréal Paris Unbelieva Brow Kaş Maskarası

L'Oréal Paris Unbelieva Brow Kaş Maskarası ile kaşlarınızda istediğiniz etkiyi kolayca yakalayabilirsiniz. Daha hacimli kaş görünümü kazandıran ürün, 30 saate kadar kalıcılık sağlar. Muhteşem dolgunlukta kaşlara sahip olmanıza yardımcı olan L'Oréal Paris Unbelieva Brow Kaş Maskarası, suya karşı dayanıklı yapısı ile dağılmaz. Bulaşmayan formülü sayesinde gün boyu bozulmaz ve kıyafetlerinizde leke oluşmasını engeller. Özel tasarımlı fırçası kaş boşluklarınızı kolayca doldurmanızı sağlar. Diğer kaş maskaralarına kıyasla 3 kata kadar yüksek performans gösterir.

7. Makyajınıza son dokuşunuzları Pastel Profashion Beauty Filter Final Touch Fixing Powder ile yapın

Pastel Profashion Beauty Filter Final Touch Fixing Powder, özel içeriği sayesinde yüzünüzdeki parlamaları önler. Makyajınızın sabitlenmesine yardımcı olan ürün, uzun süreli kalıcılık sunar. Kadifemsi toz tapıya sahip pudra, cildinizin kusursuz olmasına olanak sağlar. Canlı ve aydınlık bir görünüm kazandıran Pastel Profashion Beauty Filter Final Touch Fixing Powder ile dikkatleri üzerinize çekmeniz mümkün. Mavi ışık koruyucu özelliği ile dijital ekrandan yansıyan mavi ışığın teninize zarar vermesini engeller. Soft focus özelliği ise ışığı yumuşatarak kırışık görünümünüzü azaltır. Eşsiz ve pürüzsüz görünüşe ulaşmanızı sağlayan pudra, cildinize sağlıklı bir görünüm kazandırır.

8. Dolgun kaşlar için Missha Kaş Kalemi

Bir diğer önerimiz olan Missha Kaş Kalemi ultra ince tasarımı ile kaşlarınızı dileğiniz şekilde şekillendirmenize olanak sunar. Pürüzsüz ve doğal kaş görünüm kavuşturan ürün, çift uçlu yapısı ile kusursuz kaşlara ulaştırır. İnce uç kısmı kenarları keskinleştirirken kalın uç kısmı ise iç kısımların dolgun görünmesini sağlayarak kaşlarınıza hacim kazandırır. Spiral fırçası ise kaşlarınızı tarayarak rengi eşit derecede yayar. Nemlendirici özelliği ile Missha Kaş Kalemi, kaşlarınızın yumuşamasını sağlar.

9. Canlı ve sağlıklı görünüş için Vionine 3CE Allık

Kalıcı makyaj ürünlerinde sıradaki önerimiz Vionine 3CE Allık, cildinize doğal parlaklık kazandırır. Cilt tonunuza güzellik katan likit allık, şeftali mercanı rengi ile canlı bir yüz rengine ulaşmanıza destek verir. Aydınlık ve sağlıklı bir görünüm sunan Vionine 3CE Allık, makyajınıza hoş bir dokunuş katar. Yumuşak ve hafif dokusu ile likit allık hem sade hem çekici bir görünüm kazandırır. Uzun süreli kalıcılık özelliği ile sizi makyaj tazeleme derdinden kurtarır.

10. Yüzünüzü şekillendiren Flormar Stick Kontür

Sizin için seçtiğimiz son öneri olan Flormar Stick Kontür, bölgesel kontür uygulamasında pratik kullanım sunar. Kremsi yapıdaki ürün, cildiniz tarafından kolayca emilerek yüz hatlarınızı kısa sürede ortaya çıkarır. Tende hoş bir his bırakan Flormar Stick Kontür, cildinizde gölgelendirme yaparak yüz simetrinizi ayarlar. Tüm cilt tiplerine uygun olan ürün, içerisinde bulunan jojoba yağı ile teninizin nemli kalmasına yardımcı olurken nem kaybını önler. Uzun süreli kalıcı yapısı ile makyajınızın bozulmasını engeller.

