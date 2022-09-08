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Uzun süre seks yapmadığınızda vücudunuza ne olur?

08.09.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzenli seks hayatı hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından oldukça faydalıdır. Uzmanlar şimdi de uzun zaman seks yapılmadığında vücuda neler olduğunu tek tek açıkladı. Yapılan bir çalışma bir yıl boyunca seks yapmayanlarla beş yıldan fazla seks yapmayanları mercek altına aldı. Sonuçlar çok şaşırtıcı!

Uzun süre seks yapmadığınızda vücudunuza ne olur?

Dr. Earım Chaudry'ye göre, birisi bir süre seks yapmadığında, olumsuz bir fiziksel yan etki olması muhtemel değildir. Bir çalışma, geçen yıl seks yapmayan kadın ve erkekleri, beş yıldan fazla seks yapmayan erkek ve kadınlara karşı karşılaştırdığını gösterdi. Sonuçlar, “seks yapmayan Amerikalıların, cinsel açıdan aktif kişilerle çok benzer mutluluk seviyeleri bildirdiklerini” gösterdi.

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Bununla birlikte, Dr. Chaudry, seks ile ilişkili fiziksel faydaların olduğuna dikkat çekiyor. "Seks, vücudunuzun oksitosin ve "mutluluk hormonu" olarak bilinen endorfinler gibi kan basıncınızı düşürmenize ve stres seviyenizi düşürmenize yardımcı olan hormonları salmasını sağlayabilir.' diyor.

HAYAL KIRIKLIĞI VE BASTIRILMIŞ DUYGULAR

Bir başka isim Dr. Shirin Lakhani, 'Uzun süre seks yapmamak, cinsel hayal kırıklığına ve bastırılmış duygulara neden olabilir, çünkü seks ve orgazm sırasında meydana gelen hormon değişiklikleri gerçekleşmez. Bu, erkeklerde daha sık görülür' diyor.

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SEKS Mİ, MASTÜRBASYON MU?

Araştırma ayrıca cinsel ilişkinin stresi azaltmada mastürbasyondan daha etkili olduğunu göstermiştir. Bu nedenle seks yapmayan insanlar normalden daha fazla stresli hissedebilirler. Bunun nedeni, cinsiyetin beyin tarafından üretilen endorfin ve oksitosin hormonu düzeylerini artırmasıdır. Oksitosin, strese neden olan kortizol hormonunun etkilerini dengeleyebilir.

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Uzun süre seks yapmamak kadınlarda zaman içinde orgazma ulaşmada sorunlar yaşamalarına neden olabilir. Araştırmalar, haftada sadece iki kez seks yapmanın, ayda bir kereden daha az seks yapanlara kıyasla, bir erkeğin arterlerinin tıkanma olasılığını yarı yarıya azalttığını gösteriyor.


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Anahtar Kelimeler:
mastürbasyon seks
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