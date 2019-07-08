Uzun süreli emzirmenin anne ve bebek için 15 faydası

Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Gülbin İşgören, anne sütünün bebek ve anneye yararları hakkında bilgi verdi.

BEBEĞİN BÜYÜMESİ VE GELİŞMESİ İÇİN ANNE SÜTÜ ŞART

Anne sütü bebek için en iyi, en taze, en doğal ve en temiz besindir. Bebeğin büyüme ve gelişimi için; yeterli miktarda yağ, karbonhidrat, su, protein, vitamin ve mineral içermektedir. Bebeğin gelişimi süresince değişen ihtiyaçlarına uygun olarak sütün içeriği de değişmektedir. Anne sütü ekonomiktir, her zaman uygun sıcaklıkta ve kıvamdadır. Herhangi bir hazırlık gerektirmez ve zahmetsizdir. En önemlisi emzirme sırasında anne ve bebek arasında çok özel ve güzel bir bağ kurulmasını, anne ve bebeğin duygusal tatminini sağlar.

ANNE SÜTÜNÜN BEBEĞE 9 YARARI