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Uzun yaşamın sırrı: Japon beslenme uzmanı asla tüketmediği besinleri açıkladı!

20.10.2023 14:55 | Son Güncelleme:
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Uzun yaşamın sırrı tarih boyunca merak edilen ve araştırılan bir konu olmuştur. Yediğimiz yiyeceklerden, günlük alışkanlıklarımıza kadar birçok etken yaşamı doğrudan etkileyebiliyor. Japon beslenme uzmanı 86 yaşındaki kanseri atlatan annesinin ve 98 yaşındaki teyzesinin yaşını vurgulayarak asla yemedikleri yiyecekleri sıraladı. İşte o besinler

Uzun yaşamın sırrı: Japon beslenme uzmanı asla tüketmediği besinleri açıkladı!

Hastalıklardan uzak durmak ve uzun yaşamak için yaşam alışkanlıklarını gözden geçirmek gerekiyor. Pek çok faktör uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarları arasında yer alır. Japon beslenme uzmanı Michiko Tomioka, sağlıklı yaşamak için asla yemediği yiyecekleri açıkladı. Michiko Tomioka, CNBC'de yayımlanan yazısında ABD'ye taşındıktan sonra buranın popüler ürünlerini denediğini ancak bunların kendisini kötü hissettirdiğini söyledi.

ANTİOKSİDAN AÇISINDAN ZENGİN

Tomioka fazla şeker içeren, mısır nişastası yüklü tatlıların kalbe ve beyne zarar verdiğini ifade etti ve "Tüm şekerlemeleri hayatınızdan çıkarmak zorunda değilsiniz" dedi. Bitter çikolatanın antioksidan açısından zengin olabileceğini belirtti.

bitter çikolat

KREM PEYNİR

Tomioka, süt ürünlerinin kalsiyum ve protein açısından zengin olduğunu söylese de her peynirin bu kadar faydalı olmayabileceğini söyledi. Japonuzman özellikle krem peynirdeki protein miktarının çok az olduğunu söyledi ve içerisinde yüksek kolesterol miktarına da dikkat çekti.

krem peyni2

KAHVALTILIK GEVREKLER

Bazı insanların sabah acelesi olduğu için kahvaltılık gevreğe yönelimi olabiliyor. Ancak Tomioka, kahvaltılık gevreklerin içerisinde sonradan eklenmiş şeker içeren ürünlerin yer aldığını söylüyor. Japon beslenme uzmanına göre fazla şeker tansiyon sorunlarına, kilo alımına ve iltihaplanmaya neden oluyor.

kahvaltılık gevrek

GAZLI İÇECEK

Günde en az 1 veya 2 bardak şekerli gazlı içecek tüketmek, insanlarda tip 2 diyabetin ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Tomioka, yapay tatlandırıcı içeren gazlı içeceklerden uzak durulmasını tavsiye ediyor. Odaklanmayı zorlaştırıyor ve migreni de tetikleyebiliyor.

gazlı içecekler

Japon beslenme uzmanı Tomioka, çoğu fast food yemeği gibi zincir restoranlarda yenilen hamburgerlerin yorgunluğa neden olabileceğini söylüyor. Fast food yemeklerinden uzak duran beslenme uzmanı, bu ürünlerin içerisinde tuz, trans ve doymuş yağ oranının çok yüksek miktarda bulunduğunu söylüyor. Tomioka, bu maddelerin kötü kolestrol olarak bilinen LDL'i yükselteceğini ifade etti.

hamburger

İŞLENMİŞ ET

işlenmiş et

Tomioka, işlenmiş et ürünlerinde tuz oranının çok yüksek olduğunu söylüyor. İşlenmiş etin doymuş yağ içerdiği ve bunun kalın bağırsak kanseri ve meme kanseri riskini artırdığına da dikkat çekti.


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peynir bitter çikolata gazlı içecek kahvaltılık gevrek

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