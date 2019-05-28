Uzunkaya, Ankara Emniyet Müdürlüğünün iftarına katıldı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Bizler bu ülkenin bütünlüğü, varlığı, huzuru ve güvenliği için en önemli görevleri yapan kurumların başında geliyoruz. Dolayısıyla bu yaptığımız görevin değeriyle orantılı olarak toplum karşısında da saygınlığı, güvenilirliği, itimat edilirliği yüksek olan bir teşkilat olma noktasında her geçen gün daha iyi duruşumuzun, gayelerimizin olması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Ankara Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği iftar programına katıldı.

Uzunkaya, yaptığı konuşmada teşkilat mensuplarıyla iftarda bir araya gelmekten dolayı memnuniyetini ifade ederek, ramazan ayının anlam ve önemine vurgu yaptı.

Ramazan ayının yardımlaşmanın, dayanışmanın, sevgi, saygı ve hoşgörü değerlerinin en üst noktaya çıkarıldığı, toplumsal kaynaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği yılın müstesna aylarından birisi olduğunu ifade eden Uzunkaya, yarın akşam da şehit ve gazi ailelerinin bir arada olacağı bir başka iftar programına katılacağını ifade ederek, şunları kaydetti: