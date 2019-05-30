Uzunkaya Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı iftarına katıldı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Bugün ülkemizin doğusu, güneydoğusu başta olmak üzere sınır dışı dahil yoğun bir şekilde terörle mücadelemiz devam ediyor ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinin de son derece önemli rolü ve görevi var." değerlendirmesinde bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı.

Celal Uzunkaya, yaptığı konuşmada, ramazanın son haftasında emniyet teşkilatının terörle mücadele ailesinin bu sıcak sofrasında olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Nice ramazanlara, nice iftarlara, nice bayramlara ülke olarak, millet olarak, emniyet teşkilatı olarak sağlıkla, huzurla, mutlulukla erişmeyi dileyen ve emniyet teşkilatının çok büyük bir aile olduğundan bahseden Uzunkaya, "Bizler burada bol nimetli, sıcak aile sofrasında iftarımızı açarken biliyoruz ki Türkiye'nin dört bir yanında 3 bin 500, 4 bin rakımlı tepelerinde görev yapan pek çok arkadaşımız var. Bu ailenin kuzenleri, yeğenleri, amca çocukları, dayı çocukları saygınlığında tanımlayabileceğimiz bu birimler, ülkemizin her bir yerinde özveriyle bir şekilde görev yapıyor." ifadelerini kullandı.