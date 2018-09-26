Vahşet! Minik köpeği kaynar suyla yaktılar

Ordu Fatsa'da yol kenarında sırtından yaralı halde bulunan 3 aylık yavru köpek, hayvanseverler tarafından Samsun'daki özel bir veteriner kliniğine götürüldü. Sırtında yanık oluştuğu belirlenen yavru köpek, tedaviye alındı. 'Diablo' adı verilen köpeğin sırtında oluşan yanıklara müdahalede bulunuldu. Yavru köpeğin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine kaynar su döküldüğü üzerinde duruluyor. Küçük köpeğe yapılanlar sosyal medya da büyük tepki çekti. Hayvanseverler yavru köpeğin fotoğrafı ile tepkilerini paylaştı.

KÖPEĞİN DURUMU İYİ

Tedaviyi yapan veteriner Mustafa Kanat, köpeğin sırtındaki yaraların kaynar su ya da kimyasal madde ile oluştuğunu tahmin ettiklerini belirtti. Tedavinin sürdüğünü, köpeğin durumunun ise iyi olduğunu aktaran Kanat, "Yanık sırt kısımda kaynar su ya da kimyasal madde olabilir. Birisi tarafından uzaklaştırmak için üstüne kaynar su atılmış olabilir. Ya da yattığı yerde bir kimyevi madde varsa üzerine bulaşmış olabilir. Kasten yapılma ihtimali var. Tedavi devam ediyor. Enerjisi iyi ve sağlığı da iyiye gidiyor. Ameliyatlık bir durumunun olup olmadığı 1 hafta içerisinde belli olacak. Ameliyata gerek kalacağını düşünmüyorum" dedi.