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Vahşet! Polis boğazında koli bandı sarılı cesedini buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 16:12 | Son Güncelleme

Kadın cinayetlerinin sonu gelmiyor. Bu kez kötü haber Diyarbakır'dan geldi. Kulp ilçesinde 2 çocuk annesi kadının, kocası tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü. Kadının, boğazına koli bandı sarılarak, boğulduğu iddia edildi.

Vahşet! Polis boğazında koli bandı sarılı cesedini buldu

Olay, sabah saatlerinde, Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 2 çocuk annesi Nihal Ç. ile eşi Orhan Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çiftin ikametlerinden uzun süre tartışma sesi duyan komşuları, bir süre sonra etrafın derin bir sessizliğe bürünmesiyle endişelenerek, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, Nihal Ç.’yi, boğazına koli bandı sarılarak boğulmuş halde buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde inceleme başlatan polis, durumu Cumhuriyet Savcısına bildirdi. Savcının de incelemelerinin ardından Nihal Ç.’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Polis, Orhan Ç.’nin bulunması için çok yönlü çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Diyarbakır

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