Vahşetin böylesi! Ağaca asılmış halde bulundu

Gültepe Mahallesinde bulunan Salih Zeki Anadolu Lisesine ait spor salonu arka kısmında bulunan ağaçların birine bir kedinin asıldığını gören vatandaş cep telefonu ile çektiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Korkunç görüntü kısa sürede sosyal medyada yayılırken büyük tepkilere neden oldu. Ardından kedi asıldığı yerden kimliği belirsiz kişilerde indirildi, ancak bulunduğu alandan alınmadı. Bugün sabah saatlerinde okul bahçesindeki ağacın altında kalan kedi, ardından bir çalışan tarafından çöpe atıldı. Daha sonra olay yerine gelen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (Haydi) ekipleri ile Tabiat Varlıklarını Koruma İl Müdürlüğüne bağlı ekipler kedi üzerinde incelemelerde bulundu. Kedinin yaklaşık 7 ile 10 gün önce öldüğü tespit edildi. Ekipler, okulda bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Vahşeti gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışması başlatıldı.

OKUL MÜDÜRÜNDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Çevredeki vatandaşların sokak hayvanları için okul içine mama koyduklarını belirten Okul Müdürü İbrahim Çambel, “Koyulan mamaları ben kaldırıp, imha ettiriyorum. Vatandaş gelip yine mama koyuyor. Gelir öğrenciye saldırır diye okulda baktırmıyorum. Veliler şikayet ediyor” diye konuştu.