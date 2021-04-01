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Vahşetin böylesi! Ağaca asılmış halde bulundu

01.04.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bir kedinin boynundan ağaca asıldığı görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Vahşetin duyulması üzerine konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Vahşetin böylesi! Ağaca asılmış halde bulundu

Gültepe Mahallesinde bulunan Salih Zeki Anadolu Lisesine ait spor salonu arka kısmında bulunan ağaçların birine bir kedinin asıldığını gören vatandaş cep telefonu ile çektiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Korkunç görüntü kısa sürede sosyal medyada yayılırken büyük tepkilere neden oldu. Ardından kedi asıldığı yerden kimliği belirsiz kişilerde indirildi, ancak bulunduğu alandan alınmadı. Bugün sabah saatlerinde okul bahçesindeki ağacın altında kalan kedi, ardından bir çalışan tarafından çöpe atıldı. Daha sonra olay yerine gelen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (Haydi) ekipleri ile Tabiat Varlıklarını Koruma İl Müdürlüğüne bağlı ekipler kedi üzerinde incelemelerde bulundu. Kedinin yaklaşık 7 ile 10 gün önce öldüğü tespit edildi. Ekipler, okulda bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Vahşeti gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışması başlatıldı.

OKUL MÜDÜRÜNDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Çevredeki vatandaşların sokak hayvanları için okul içine mama koyduklarını belirten Okul Müdürü İbrahim Çambel, “Koyulan mamaları ben kaldırıp, imha ettiriyorum. Vatandaş gelip yine mama koyuyor. Gelir öğrenciye saldırır diye okulda baktırmıyorum. Veliler şikayet ediyor” diye konuştu.

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'BUNU YAPANLARIN BULUNMASINI İSTİYORUM'

Yaşanan durumdan tedirgin olan hayvansever mahalle sakini Figen Yıldırım ise, “Benim de kedim var. Ben de hayvan bakıyorum. Dışarı da çıkıyor. Dışarı çıkartırken artık korkacağım. Burada böyle bir şey olmamıştı. Bu cani kimse bulunsun istiyorum” diye tepkisini dile getirdi.

Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) Başkanı Nesrin Çiçek ise, "Umarım kamera görüntülerden şüpheliye ulaşılacaktır. Konunun takipçisi olacağız. Hayvan sevmiyor olabilirsiniz. Aile ve toplum tarafından yanlış bilgilendirilebilirsiniz. Teknoloji çağındayız. Eskişehir’de veteriner hekimlerimiz çok. Hayvanlarla ilgili doğru bilgiler alınırsa bu tür olayların çözüleceğini düşünüyorum. Hayvan sevgisinden uzaklaşmayın”

Resim öğretmeni tarafından okul içindeki bir duvara çizildiği öğrenilen kedi resimlerinin bulunduğu alana bir hayvansever tarafından bırakılan kedi mamasına gelerek yiyen kediler ise dikkat çekti.

İHA

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