'Vahşilik bu!' Koronavirüs salgınını hiçe saydı insanları düğününe böyle davet etti

ABD'li gelin, koşullar ne olursa olsun, davetlilerinin hiçbirinin düğünde maske takmasına izin vermeyeceğini açıkça belirtti.

Bir Facebook grubunda 'düğünümde kimsenin maske takmasına izin vermiyorum' diyen kadın kullanıcıların tepkisini çekti.

Gülünç kurala bir kişi şöyle yanıt verdi: 'Kaba olmak istemiyorum ama buna karar verebilir misin?'

Gelin ise 'Evet hanımefendi yapabilirim.' Ne de olsa bu benim düğünüm' diye karşılık verdi.

VAHŞİLİK BU!

Söz konusu gelinin tercihi tek bir olumlu görüş almadı. Kullanıcılar gelini vahşilik yapmakla nitelerken, 'kimsenin bizim yüzümüzden hayatına mal olmak istemeyiz bu düğünümüz de olsa' dediler.

Şaşkına çeviren karar Reddit'te de paylaşıldı ve çok geçmeden buradan da öfke dolu mesajlar aldı. Bir kişi, 'Katılmamak için ne harika bir neden' yazarken bir diğeri, 'bu kadar aptal olduğunuzu hayal edin' dedi.

Diğerleri, kuralın sadece bencilce değil, potansiyel olarak ölümcül olduğuna dikkat çekti.

KORONAVİRÜS ETKİSİ

Pandemi dünya çapında şiddetlenmeye devam ederken, sosyal mesafe ve izolasyon önlemleri cenazelerden düğünlere ve hatta okula gitmeye kadar birçok durumu etkiliyor.



