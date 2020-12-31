Vajinal kaşıntı nedir? Ne yapmak gerekir?

Durum böyle olunca bu sorunla baş etmeye çalışan kadınlar vajinal akıntı kaşıntı resimli içerikler araştırarak çeşitli bilgiler edinmeyi tercih eder. Kadınların yaşadığı sağlık sorunlarının başında gelen vajinal kaşıntı, günlük yaşam içerisinde kadınların rahatsız olacağı anlar yaşatır. Hekimler tarafından konu hakkında yapılan birtakım uyarılarda bulunduğu bu durum, kadınların zaman zaman psikolojik olarak da etkilenmesine sebep olur. Vajinal kaşıntı sorunu ilaçlarla çözüldüğü gibi farklı yöntemlerle de çözülür. Fakat buna karar vermeden önce doktora giderek sorunun neden kaynaklandığını öğrenmeli ve ona göre bir çözüm bulmalısınız. Genital Kaşıntı Nelerden Kaynaklanır? Genitalde oluşan kaşıntılar, kadınların kendilerini huzursuz hissetmelerini sağlayabilir. Kaşıntının boyutuna göre bölgede çeşitli tahribatlar oluşabilir. Vajinal kaşıntının birçok nedeni olabilir. Bunlar aşağıdaki şekilde olur. Mantar Enfeksiyonu Kadınların genital bölge kaşıntı sorununun genel kaynağı mantardır. Bu sorun genellikle cinsel ilişki sonrasında, halka açık tuvaletleri kullanmanın ardından veya vajina temizliğine dikkat edilmediği zamanlarda meydana gelir. Buna ek olarak beslenme değişikliği, iç çamaşırının sık sık değiştirilmemesi ve yoğun stres de mantara sebep olur.

Hormonal değişiklikler ve ilaçlar Kadınlarda zaman zaman hormonal değişiklikler yaşanır. Gebelik, regl olmak, menopoza girmek, gebelik, doğum kontrol hapları kadınlarda çeşitli değişikliklere sebep olur. Bu unsurlar da vajinal kaşıntıya sebep olabilir. Bunun yanı sıra antibiyotik kullanmak da vücutta çeşitli sorunlara yol açabilir. Cilt rahatsızlıkları Sedef ve egzama gibi cilt hastalıkları vajinada kaşıntı yaşanmasına sebep olabilir. Hatta kaşıntıya ek olarak kızarıklık, döküntü ve kuru çatlaklar da oluşabilir. Direkt vajinaya temas eden bir madde zaman içerisinde vajinan tahrip olmasını sağlayabilir. Bu alerjiler bir süre sonra kaşıntı olarak geri döner. Kaşınan bölgede şişme ve kızarıklık meydana gelebilir. Bu sorunlar genellikle, vajinaya parfüm sıkılması, kimyasal banyo ürünleri kullanılması, renkli tuvalet kağıtları ve prezervatifler de vajinanın yapısına zarar verebilir. Cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklar Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda kaşında nadir olarak rastlansa da yine de akla getirilmelidir. Cinsel yolla bulaşan hastalık grubundan Trichomonas (bir parazit) enfeksiyonunda kaşıntı sıklıkla yaşanır. Kaşıntının tam olarak neden kaynaklandığı tespit edilerek tedaviye başlanırsa tekrar başlamasının önüne geçilir.

Vajinal Kaşıntı Sorunu Nasıl Çözülür? Kadınların çileden çıkmasını ve ciddi tahribatların oluşmasını sağlayacak olan vajinal kaşıntı, ilaç yardımıyla çözüldüğü gibi doğal yollarla da halledilebilir. Vajinal kaşıntı doğal çözüm yöntemleri jinekologa danışmadan uygulanmamalıdır. Genital kaşıntı sadece yüzeyselse kremlerle çözülürken enfeksiyon ya da bakteri durumu söz konusuysa hastaya antibiyotik tedavisine başlatılır. Bunların yanı sıra kişinin de dikkat etmesi gereken detaylar vardır. Bunlar; Genital Temizlik Kadınlar tuvalet ihtiyacını karşıladıktan sonra daha kolay uygulandığı için temizliğini arka taraftan öne doğru yapar. Bu hareketle dışkıdaki tüm zararlı bakteriler vajinaya taşınır. Bu son derece zararlı olup vajinanın mikrop kapmasına sebep olur. Tuvaletin giderilmesinin ardından temizlik mutlaka önden arkaya doğru yapılmalıdır. Banyo yaparken de vajinanın sabunla veya duş jeli ile yıkanması doğru değildir. Bu işlem sırasında vajinanın pH dengesinin bozulmasına ve tahriş olmasına sebep olur. Vajina zaten kendi kendini temizleyen bir yapıya sahip olduğu için sık sık suyla veya kimyasal içeren ürünlerle yıkanması yanlıştır. Yine de içiniz rahat etmiyor ve temizlemek istiyorsanız bir intim ürünü kullanabilirsiniz.

Çamaşır Seçimi İç çamaşırınızı her gün değiştirmek önemlidir. Eğer ki akıntınız fazla ise günde bir-iki kere değiştirebilirsiniz. İç çamaşırı seçimi de vajina sağlığı için önemlidir. İç çamaşırının pamuklu olmasına dikkat edin. Dar pantolonlar, dar külotlar, spor taytları terlemeye veya nem oluşmasına sebep olabilir. Bu tür kıyafetler vajinayı rahatsız eder ve kaşıntıya sebep olur. İlaç Tedavisi Vajinal kaşıntı yüzeysel bir sorundan dolayı kaynaklanıyorsa eczaneden reçetesiz olarak alınan kremlerle sorun çözülür. Monistat içeren bazı kremler, maya iltihaplanmaları sorununu çözebilir. Kaşıntının yanı sıra diğer semptomlar da varsa muhakkak bir jinekologa başvurulmalıdır. Genital kaşıntının sebebi bakteriden kaynaklı ise mutlaka antibiyotik kullanımına başlanmalıdır. Ped Seçimi Günlük ya da adet dönemlerinde kullanılan pedlerin içeriği genital sağlık için son derece önemlidir. Bu pedlerin üretiminde tercih edilen tüm maddeler vajinanın tahriş olmasına sebep olabilir. Cilde zarar vermeyecek pamuklu ve kaliteli ürünleri tercih etmelisiniz. Aynı zamanda sık sık pedinizi değiştirmeye özen göstermeli, uzun süre aynı pedi kullanmamalısınız.