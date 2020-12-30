Vajinal mantar nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır?

İnsanlar oldukça sık karşılaşılmasına rağmen vajinal mantar ile ilgili az şey biliyor. Bu rahatsızlık baş gösterdiğinde ne yapacaklarını araştırmaya koyuluyorlar. Panik yapmaya ve sakinliği yitirmeye hiç gerek yok. Konuya ilişkin detaylara ışık tutuyoruz.
Vajinal mantar, Candida Albicans mayasından kaynaklanan bir enfeksiyonun neden olduğu çok yaygın ve oldukça rahatsız edici bir hastalıktır. Bu maya mantarları, vajinadaki mukoza zarı da dahil olmak üzere vajinal dokuda bulunan mukoza zarlarında doğal olarak yaşarlar. Bu mantarlar genellikle zararsızdır ve orada olduklarından haberdar dahi olmayız. Ancak vajinadaki bakteri dengesinde bir değişiklik olması mantarlar için daha kolay üreme ve büyüme koşulları yarabilir. Bu durum da rahatsız edici semptomlarla mantar enfeksiyonuna yol açabilir. Rahatsız edici hale gelen ve yaşam kalitesini oldukça kötü etkileyen bu duruma vajinal mantar rahatsızlığı denir ve vajinal mantar tedavi edilmezse durum çok can sıkıcı bir hale dönüşebilir.
Çoğu kadın hayatlarının bir noktasında bir veya birkaç kez tekrarlayan bir sorun olarak mantar enfeksiyonu yaşar. 4 kadından 3'ünün en az bir kez vajinal mantar enfeksiyonu geçirdiği veya geçireceği tahmin edilmektedir. Vajinal mantar enfeksiyonu için bu sebepler göz önüne alınarak çok yaygın bir durumdur diyebiliriz.
Konu bir hastalık ya da rahatsızlık olunca doğal olarak akla da bu soru geliyor. Peki vajinal mantar bulaşıcı mı? Vajinal mantar rahatsızlık verici bir hastalıktır, ancak neyse ki vajinada mantar enfeksiyonu olması doğal olaylar dışı bir durum değildir. Bununla birlikte, tahriş ve kaşıntı hissiyatını tamamen ortadan kaldırmak için enfeksiyonunuzu mümkün olan en kısa sürede tedavi etmeli ya da doktorunuzdan yardım istemelisiniz. Çünkü vajinal mantar tedavi edilmezse size daha uzun süren yorucu bir süreç yaşatabilir. Eğer vajinal bölgede mantar enfeksiyonu varsa partnerinize cinsel ilişki yoluyla bulaştırabilirsiniz ancak herhangi bir belirti yaşamazsa tedaviye ihtiyacı olmayabilir. Kadınlar erkeklere mantar enfeksiyonu bulaştırabilir, ancak erkekler kadınlara yeniden bulaştırıp enfekte edemez. Bu nedenle maya enfeksiyonları cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak kabul edilmez. Genellikle mantar enfeksiyonunun nedeni, enfeksiyonu başka bir kişiden kapmaktan ziyade vajinadaki dengesizlikten kaynaklanır.
Vajinal mantar enfeksiyonunuz olduğundan şüpheleniyorsanız, tedavi sürecini bir an evvel başlatmalısınız. Bazı durumlarda vücut vajinanın doğal dengesini yeniden kurmayı başardığı için mantar kendiliğinden kaybolabilir. Bu sayede acı, yanma ve kaşıntı hisleri ortadan azalarak kaybolabilir. Ancak çok güçlü bir bağışıklık sisteminiz yoksa veya belirli alışkanlıklarınızdan dolayı bu dengeyi siz bozduysanız bu durum nadiren gerçekleşir. Bu sebeple kendi kendine geçmesini bekleyerek uzun süre acı çekmeye gerek yoktur. Çoğu durumda vajinal mantar enfeksiyonlarının tedavisi çok kolaydır. Doktorunuz kaşıntı, yanma veya vajinal mantar akıntısı gibi semptomları inceleyebilir. Bu sayede rahatsızlığın mantar enfeksiyonundan mı yoksa başka bir şeyden mi kaynaklandığını hızlı bir şekilde belirleyebilir. Bu işlem jinekolojik muayene yoluyla ve akıntıdan küçük bir örnek alınarak yapılabilir. Daha önce vajinal mantar enfeksiyonu geçirdiyseniz ve semptomları yakından tanıyorsanız eczaneye gidip daha evvel size fayda sağladığını bildiğiniz ilaçları kullanabilirsiniz.
Vajinal mantar enfeksiyonunun tedavisi vajinanın doğal, asidik dengesini geri kazandırabilmeyi hedefler. Bu tedavi medikal olarak birkaç farklı yöntemle gerçekleştirilir.
Eğer doğru tedavi uygulanmaz ise ortaya çıkaracağı sorunlar oldukça büyüyebilir. Kortizol içeren ilaçlar kullanılmaya, antibiyotik kullanımı sıklaşmaya başlarsa vücutta denge sağlanması konusunda sıkıntılar çıkabilir. Bunun sonucu olarak da mantar makata ve kalçalara yayılım gösterebilir. Tedavisinde geç kalınır ya da doğru tedavi uygulanmazsa da tam olarak iyileşmenin güçleştiği ve hastalığın kronik hale geldiği bir durum ortaya çıkabilir.
Vajinal mantar enfeksiyonları bahsi geçtiği üzere vajinal bölgedeki asidik dengenin bozulması ve/veya ortak kullanım alanlarından kapılması ile mümkündür. Bunun yanı sıra adet dönemi kadınların yumurtlama dönemlerine bağlı olarak hormonlara bağlı olarak düzenlenen bir periyoda sahiptir. Bu rahatsızlıkla mücadele eden kadınların sıkça aklına gelen acaba vajinal mantar adet geciktirir mi sorusunun cevabı bu sebeple hayır olacaktır. Birisi vajinanın fiziki olarak iç tarafındaki mukoza dokusunda doğru koşullar oluştuğunda üreme ve çoğalma gerçekleştiren bir mantardan kaynaklanmaktadır. Adet dönemi ise bundan bağımsız bir süreçtir. Bu sebeple adet gecikmesine sebebiyet vermez.
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