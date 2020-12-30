Vajinal mantar nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır?

İnsanlar oldukça sık karşılaşılmasına rağmen vajinal mantar ile ilgili az şey biliyor. Bu rahatsızlık baş gösterdiğinde ne yapacaklarını araştırmaya koyuluyorlar. Panik yapmaya ve sakinliği yitirmeye hiç gerek yok. Konuya ilişkin detaylara ışık tutuyoruz.

Vajinal Mantar Nedir?

Vajinal mantar, Candida Albicans mayasından kaynaklanan bir enfeksiyonun neden olduğu çok yaygın ve oldukça rahatsız edici bir hastalıktır. Bu maya mantarları, vajinadaki mukoza zarı da dahil olmak üzere vajinal dokuda bulunan mukoza zarlarında doğal olarak yaşarlar. Bu mantarlar genellikle zararsızdır ve orada olduklarından haberdar dahi olmayız. Ancak vajinadaki bakteri dengesinde bir değişiklik olması mantarlar için daha kolay üreme ve büyüme koşulları yarabilir. Bu durum da rahatsız edici semptomlarla mantar enfeksiyonuna yol açabilir. Rahatsız edici hale gelen ve yaşam kalitesini oldukça kötü etkileyen bu duruma vajinal mantar rahatsızlığı denir ve vajinal mantar tedavi edilmezse durum çok can sıkıcı bir hale dönüşebilir.

Vajinal Mantar Enfeksiyonları Kimlerde Görülür?

Çoğu kadın hayatlarının bir noktasında bir veya birkaç kez tekrarlayan bir sorun olarak mantar enfeksiyonu yaşar. 4 kadından 3'ünün en az bir kez vajinal mantar enfeksiyonu geçirdiği veya geçireceği tahmin edilmektedir. Vajinal mantar enfeksiyonu için bu sebepler göz önüne alınarak çok yaygın bir durumdur diyebiliriz.