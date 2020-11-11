Vajinal sarkma nedir? Vajinal sarkma neden olur?

Rahim sarkması ismi ile de adlandırılan vajinal sarkma çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelir. Uzmanlar günlük aktiviteleri etkileyecek boyutta olmadığı sürece bu probleme müdahale gereği duymaz. Vajina Sarkması Nasıl Olur? Kadınların sıkça aklına takılan sorulardan biri “Vajina sarkması nasıl olur?” sorusudur. Pek çok farklı nedeni olmakla birlikte vajinal sarkma normal doğum, ikiz ya da daha fazla gebelik, östrojen hormonunun zayıflaması gibi nedenler ile oluşabilir. Ayrıca doğum yapmamış olan kadınlarda da vajinal sarkma görülebilir. Kadın üreme organı olan rahim sabit olmamakla birlikte sürekli hareket halinde olan bir organdır. Pelvik kaslarının da gevşemesi ve yerçekimi ile birlikte rahim aşağı doğru sarkar. Vajinal sarkmanın tıp dilindeki ismi uterus prolapsusu olarak geçer. Kadın doğum uzmanının vereceği teşhis ile birlikte doktorun önerisi ile uygun tedavi yöntemi belirlenir. Vajinal Sarkma Belirtileri Vajinal sarkma belirtileri arasında en yaygın olanlardan birisi kasıklarda görülen şiddetli ağrıdır. Bu durum genellikle çok ileri boyuttaki vakalarda görülür. Rahim aşağı doğru pelvik kaslarının zayıflaması ile birlikte sarkar ve burada bir ağrı oluşmasına neden olur. Ancak hafif düzeyde bir sarkma mevcutsa herhangi bir ağrı görülmez. Ultrason görüntüsü ile sarkmanın ne boyutta olduğu rahatlıkla görülebilir. Bazı vakalarda ağrı bele doğru yayılırken bazılarında vajinaya doğru yayılır. Vajinal sarkma probleminde kadınlar bir sarkma hissi yaşayabilir. Ancak bu durumun herkeste olacağı gibi bir durum söz konusu değildir. Rahim sarkmasının diğer belirtileri ise şunlardır;

Cinsel ilişkide ağrı görülmesi

İdrar kaçırma

Vajinada normalden fazla akıntı

Vajinada kanama olması

Vajinadan dışarı bir doku sarkması

Bu belirtilerin bir ya da birkaçı görünüyorsa mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurulmalıdır. https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/ask-kadin-fincan-el-5712305/ Vajina Sarkması Nasıl Geçer? “Vajina sarkması nasıl geçer?” sorusuna verilebilecek en net cevap hekim kontrolü sonrasında belli olur. Kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte genellikle ileri seviyedeki vajinal sarkma bulgularına cerrahi müdahale yapılırken daha hafif bir sarkma ise herhangi bir müdahalede bulunmaz ve ilerlememesi için önlemler alınır. Hafif sarkmanın olduğu bulgularda Kegel egzersizleri oldukça faydalıdır. Pelvik kaslarını güçlendirmeye yarayan bu egzersizler sayesinde rahim sarkması ilerlemeden önlenebilir. Cerrahi müdahale gerektiren durumlarda ise vajinal sarkmaya sebep olan dokuların yerine vücudun başka bir bölgesinden alınan dokular yerleştirilir. Ayrıca sentetik dokularda kullanılan cerrahi işlemler arasındadır. Cerrahi müdahale yöntemlerinden bir diğeri de rahmin komple alınmasıdır. Bu uygulama genellikle menopoz sonrasında ya da ileri yaşta kadınlarda tercih edilir. 30 yaşından sonraki kadınların neredeyse yarısında vajinal sarkma görülür. Ancak ciddi boyutta olanları çok azdır.

Vajinal Sarkma Nasıl Önlenir? Doğal Yöntemler Nelerdir? Kadınlar cerrahi işlem öncesinde vajinal sarkma nasıl önlenir doğal yöntemler nelerdir gibi konularda ciddi bir araştırması içerisine girerler. Bunun için en önemli husus pelvik kaslarının güçlendirilmesidir. Kasların güçlenmesi bu bölgede sarkmanın meydana gelmesine engel olur. Kegel egzersizleri uzmanların önerdiği önemli egzersizlerden biridir. Bu egzersizlerin düzenli olarak yapılması sarkma problemini ciddi oranda önleyecektir. Ayrıca ağır kaldırmak ve bedensel olarak ağır bir yaşam sürmek vajinal sarkmaya neden olabilir. Bu nedenle bedensel anlamda çok zorlamamak gereklidir. Kabızlık problemi varsa geçmesi için çareler aranması ve beslenmeye dikkat edilmesi önemlidir. Bol lifli gıdaların tüketilmesi ve sıvı tüketiminin arttırılması ile kabızlık sorunu önlenerek vajinal sarkma probleminin önüne geçilebilir Vajinal sarkmanın önlenmesinde bir diğer hususta fazla kilolardan kurtulmaktır. Düzenli yürüyüşler ile kasları kuvvetlenmesine destek olabilir fazla kilolarınızdan kurtularak vajinal sarkma probleminin önüne geçebilirsiniz.