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Vajinismus ilişkinizi kabusa çevirmesin

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AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cinsel ilişkideki istemsiz kasılmalar ve buna bağlı olarak; cinsel ilişkiye girememe, cinsel ilişkide acı veya ağrı hissetme şeklinde kendisini gösteren bir problem olarak tanımlayabileceğimiz vajinismus, çoğu zaman ruhsal nedenlerden dolayı gerçekleşir.

Vajinismus ilişkinizi kabusa çevirmesin

Bu kasılma şiddetli olduğu için cinsel birleşmeyi imkansız hale getirir ve evliliklerde zincirleme problemlere yol açabilir. Ülkemizde ortalama olarak her 10 kadından 1'ini etkileyen ve ilişkilerde ciddi sorunlar yaratan vajinismus konusuna dair merak edilenleri Uzman Klinik Psikolog Elçin Akdeniz anlattı.

Psikolojik nedenler arasında toplumda cinsellik ve bekaretin algılanışı, cinsel bilgilendirmedeki yetersizlik, tecrübesizlik ve tabular ağırlıklı olarak ön plana çıkmaktadır. Cinselliğin kötülenmesi, kızlık zarına yüklenen aşırı anlam, ilk denemelerde acı duyma veya bunun böyle duyulması, cinselliği ayıplayan bir aile, eşini sevmeme, yanlış iletişim, dinsel ve ahlaki dogmalar da problemin ortaya çıkmasında önemli yer tutar.

VAJİNİSMUS NASIL GERÇEKLEŞİR?

Temelini fiziksel acıdan korkmak ve bu acıyla cinselliği ilişkilendirmenin oluşturduğu vajinismusu tetikleyen durum geçmişte yaşanmış bir deneyim ya da hiç yaşanmamış bir acı beklentisi de olabilir. Buna rağmen kadında çoğu zaman uyarılmayla ilgili problem olmaz. Vajinal lubrikasyon denilen vajinanın ıslanması da gerçekleşebilir ve klitoral orgazm da yaşanabilir. Ancak vajina çevresindeki kasılan kaslar ilişkiye müsaade etmez.

Yaşanan bu durum yetersizlik düşüncelerine sebep olabileceği gibi cinsel ilişkiden kaçınmaya hatta bir süre sonra uyarılamamaya kadar gidebilir. Eşler arasında evliliğin sona ermesine kadar varan bir sürece sebebiyet verebilen bu rahatsızlığın tanısı, ancak pelvik muayeneden sonra konabilir.

TEDAVİ NASIL OLMALIDIR?

Öncelikli olarak jinekolojik muayeneden geçmek gerekir. Bu durum organik bir sebepten dolayı yaşanıyorsa hekim, gerekli tedavi için hastayı bilgilendirir. Eğer organik bir sebebe bağlı değilse o zaman olayın ruhsal yönünü değerlendirmek için bir ruh sağlığı uzmanına gitmekte yarar var. Tedavi genelde iki aşamalı olur.

İlk aşamada fobik kaçınmayı ortadan kaldırmak için gerekli tedavi yöntemleri uygulanır. Bunlar bilişsel terapi, psikodinamik terapi, EMDR, hipnoterapi veya ilaç tedavisi olabilir. İkinci aşama ise davranışçı bir yöntem olan genişletme egzersizleridir. Bu egzersizler hastaya anlatılarak evde uygulaması için ödev şeklinde verilir. Tedavide çiftle birlikte konuşulur ama gerekli görülürse bireysel olarak da görüşülebilir.

Uzman Klinik Psikolog
Elçin Akdeniz

www.elcinakdeniz.com.tr
Facebook: @elcin.akdeniz
Instagram: psikologelcinakdeniz

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Vajinusmus, vajinismus sorunu,

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