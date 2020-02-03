Vajinismus ilişkinizi kabusa çevirmesin

Bu kasılma şiddetli olduğu için cinsel birleşmeyi imkansız hale getirir ve evliliklerde zincirleme problemlere yol açabilir. Ülkemizde ortalama olarak her 10 kadından 1'ini etkileyen ve ilişkilerde ciddi sorunlar yaratan vajinismus konusuna dair merak edilenleri Uzman Klinik Psikolog Elçin Akdeniz anlattı.

Psikolojik nedenler arasında toplumda cinsellik ve bekaretin algılanışı, cinsel bilgilendirmedeki yetersizlik, tecrübesizlik ve tabular ağırlıklı olarak ön plana çıkmaktadır. Cinselliğin kötülenmesi, kızlık zarına yüklenen aşırı anlam, ilk denemelerde acı duyma veya bunun böyle duyulması, cinselliği ayıplayan bir aile, eşini sevmeme, yanlış iletişim, dinsel ve ahlaki dogmalar da problemin ortaya çıkmasında önemli yer tutar.

VAJİNİSMUS NASIL GERÇEKLEŞİR?

Temelini fiziksel acıdan korkmak ve bu acıyla cinselliği ilişkilendirmenin oluşturduğu vajinismusu tetikleyen durum geçmişte yaşanmış bir deneyim ya da hiç yaşanmamış bir acı beklentisi de olabilir. Buna rağmen kadında çoğu zaman uyarılmayla ilgili problem olmaz. Vajinal lubrikasyon denilen vajinanın ıslanması da gerçekleşebilir ve klitoral orgazm da yaşanabilir. Ancak vajina çevresindeki kasılan kaslar ilişkiye müsaade etmez.