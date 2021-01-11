Vajinismus ne demek? Vajinismus tedavi edilebilir mi?

Vajinismus kadınlarda oldukça sık görülen bir cinsel işlev bozukluğudur. Kapalı ve yasakçı toplumlarda daha sık gözlenmektedir. Vajinismus sık görülmesine karşın tespit edildiğinde kolayca tedavi edilebilmektedir.
Vajinismus kadınlarda suçluluk duygusuna yol açan ve eşler arasında sorun yaratan bir problemdir. Cinsel yaşama geçişin erken dönemlerinde çiftler tek başlarına sorunu aşmaya çalışsalar da giderek artan psikososyal sorunlar nedeniyle profesyonel yardım almaya çoğunlukla ihtiyaç duymaktadırlar.
Bazı kadınlarda cinsel ilişki başladığında vajinal kaslar istemsiz ve sürekli şekilde kasılarak penisin girişine izin vermez. Bu duruma vajinismus adı verilir. Bu kadınlar cinsel ilişki sırasında çok ağrı hissedecekleri korkusu ile genellikle cinsel ilişkiden kaçınırlar. Vajinismusu olan kadınlar tampon veya fitil kullandıklarında ya da jinekolojik muayene esnasında da kasılma ve ağrı hissederler.
Vajinismusta cinsel uyarılmada bir problem yoktur ancak penisin vajinaya girmesi sorunludur. Yani bu kadınlar cinsel olarak isteklidir ve eşleri ile ön sevişme sırasında yeterli ıslaklık ve kayganlığa kolaylıkla ulaşabilirler. Ancak penisin vajinaya girme aşaması geldiğinde aşırı kasılma ve ağrı korkusu nedeniyle cinsel birliktelik mümkün olmaz.
Vajinismus başlangıç dönemine göre ikiye ayrılır:
Primer vajinismus: İlk cinsel ilişkide dahi vajina kasılarak cinsel ilişkiye izin vermez. En yaygın nedeni ilk gece korkusudur.
Sekonder vajinismus: Önceden cinsel hayatı normal olan kadında zor geçen bir düşük, kürtaj veya zor doğum sonrası korkuya bağlı vajinismus gelişmesidir.
Vajinismus psikolojik ve yapısal nedenlerden dolayı oluşabilir. Psikolojik nedenler vakaların % 90 dan fazlasında etkilidir.
Psikolojik nedenler:
İlk gece korkusu, kızlık zarı ve namus konularında yanlış bilgiler edinme veya cinsellikle ilgili abartılmış bilgiler kadının ilk gece cinsel ilişkide bulunmasına engel olabilir.
Kadının ilk cinsel ilişkide zorlanması, tecavüze uğraması, çok acı çekmesi ve kanama olması durumunda takip eden süreçte vajinismus yaşanabilir.
Cinsel istismara uğrama, aile içinde ensest, çocukken ebeveynlerin cinsel ilişkilerine şahit olma ve cinsellikle ilgili korkutucu şeyler seyretme bilinçaltında cinselliğe karşı ön yargı gelişmesine neden olarak vajinismusla sonuçlanabilir.
Kadının kendini güvensiz ve yetersiz hissetmesi, aşırı stres ve kaygı vajinismusa yol açabilir.
Eşi tarafından vücudu nedeniyle sürekli aşağılanan veya beden algısı bozuk olan kadınlarda vajinismus olabilir.
Disparoni ağrılı cinsel ilişki anlamına gelir ve vajinismusla sıklıkla karıştırılır. Disparoni nedenleri: vajinal atrofi, pelvik inflamatuvar hastalık, kistler ve vajinal enfeksiyonlardır. Disparonide vajinal kasılma yoktur, kadın hissettiği acıdan dolayı cinsel ilişkiden kaçınabilir.
Cinsel terapi ve danışmanlık: Hastaya cinsel organların yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verilir. Varsa cinsel korkuları giderilmeye çalışılır. Gevşeme teknikleri öğretilir. Hipnoz faydalı olabilir. Genellikle çift tedavisi yapıldığında daha etkili sonuçlar alınır.
Vajinal genişletici aparatlar kullanmak: Hekiminiz vajinal kaslarınızı esnetmek için böyle bir uygulama tavsiye edebilir. Bu aparatlar gittikçe artan boyutlardadır. Eşinizle yakınlığı artırmak için aparatı eşinizin uygulamasını isteyebilirsiniz. Ancak bazı sosyokültürel değerler gereği hastaların bir bölümü bu aparatları kullanmak istemeyebilir ya da kullanmaktan kaçınabilir. Bu aparatlar yardımcı tedavi aparatları olup vajinismus tedavisi için zorunlu kullanılması gereken ürünler değildir.
Fizik tedavi: Pelvik taban kaslarını güçlendiren ve elastikiyet kazandıran egzersizler bulunmaktadır. Hekiminiz bunların nasıl yapılabileceğini size öğretebilir.
Psikolojik tedavi: Vajinismusun temelinde travmatik bir olay yatıyorsa etkili bir psikoterapi faydalı olacaktır.
Yapısal problemler için uygun muayene ile yapılacak işleme karar verilmektedir.
Vajinismus hem yaşayan insanın ruh halini hem de eşiyle arasındaki ilişkiyi olumsuz etkiler. Sorunu fark eden hasta erken dönemde mutlaka yardım almalıdır. Utanmak durumu kötüleştirmekten başka bir işe yaramaz. Vajinismus tedavilerinde başarı oranı oldukça yüksektir.
Bilinmesi gereken şey hekime başvurmakta gecikmemektir. Ne kadar erken doktora başvuru olursa o kadar kısa sürede sonuç alma imkanı olabilir. Zaman ilerledikçe eşlerde psikolojik problemler ve aile içi çatışmalar daha fazla artmaktadır.
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