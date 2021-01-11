Vajinismus ne demek? Vajinismus tedavi edilebilir mi?

Vajinismus kadınlarda oldukça sık görülen bir cinsel işlev bozukluğudur. Kapalı ve yasakçı toplumlarda daha sık gözlenmektedir. Vajinismus sık görülmesine karşın tespit edildiğinde kolayca tedavi edilebilmektedir. Vajinismus kadınlarda suçluluk duygusuna yol açan ve eşler arasında sorun yaratan bir problemdir. Cinsel yaşama geçişin erken dönemlerinde çiftler tek başlarına sorunu aşmaya çalışsalar da giderek artan psikososyal sorunlar nedeniyle profesyonel yardım almaya çoğunlukla ihtiyaç duymaktadırlar. VAJİNİSMUS NEDİR? Bazı kadınlarda cinsel ilişki başladığında vajinal kaslar istemsiz ve sürekli şekilde kasılarak penisin girişine izin vermez. Bu duruma vajinismus adı verilir. Bu kadınlar cinsel ilişki sırasında çok ağrı hissedecekleri korkusu ile genellikle cinsel ilişkiden kaçınırlar. Vajinismusu olan kadınlar tampon veya fitil kullandıklarında ya da jinekolojik muayene esnasında da kasılma ve ağrı hissederler.

Vajinismusta cinsel uyarılmada bir problem yoktur ancak penisin vajinaya girmesi sorunludur. Yani bu kadınlar cinsel olarak isteklidir ve eşleri ile ön sevişme sırasında yeterli ıslaklık ve kayganlığa kolaylıkla ulaşabilirler. Ancak penisin vajinaya girme aşaması geldiğinde aşırı kasılma ve ağrı korkusu nedeniyle cinsel birliktelik mümkün olmaz.

VAJİNİSMUS TÜRLERİ NELERDİR? Vajinismus başlangıç dönemine göre ikiye ayrılır: Primer vajinismus: İlk cinsel ilişkide dahi vajina kasılarak cinsel ilişkiye izin vermez. En yaygın nedeni ilk gece korkusudur. Sekonder vajinismus: Önceden cinsel hayatı normal olan kadında zor geçen bir düşük, kürtaj veya zor doğum sonrası korkuya bağlı vajinismus gelişmesidir. VAJİNİSMUS NEDEN OLUR? Vajinismus psikolojik ve yapısal nedenlerden dolayı oluşabilir. Psikolojik nedenler vakaların % 90 dan fazlasında etkilidir. Psikolojik nedenler: İlk gece korkusu, kızlık zarı ve namus konularında yanlış bilgiler edinme veya cinsellikle ilgili abartılmış bilgiler kadının ilk gece cinsel ilişkide bulunmasına engel olabilir. Kadının ilk cinsel ilişkide zorlanması, tecavüze uğraması, çok acı çekmesi ve kanama olması durumunda takip eden süreçte vajinismus yaşanabilir. Cinsel istismara uğrama, aile içinde ensest, çocukken ebeveynlerin cinsel ilişkilerine şahit olma ve cinsellikle ilgili korkutucu şeyler seyretme bilinçaltında cinselliğe karşı ön yargı gelişmesine neden olarak vajinismusla sonuçlanabilir.

Kadının kendini güvensiz ve yetersiz hissetmesi, aşırı stres ve kaygı vajinismusa yol açabilir. Eşi tarafından vücudu nedeniyle sürekli aşağılanan veya beden algısı bozuk olan kadınlarda vajinismus olabilir. VAJİNİSMUSUN YAPISAL NEDENLERİ: Vajina içinde yapısal olarak perde olması; vajinanın normalden kısa olması

Kızlık zarının kalın ve sert olması

Vajinal enfeksiyonlar

Pelvik inflamatuvar hastalık

Vulvar vestibülitis hastalığı DİSPARONİ NEDİR? Disparoni ağrılı cinsel ilişki anlamına gelir ve vajinismusla sıklıkla karıştırılır. Disparoni nedenleri: vajinal atrofi, pelvik inflamatuvar hastalık, kistler ve vajinal enfeksiyonlardır. Disparonide vajinal kasılma yoktur, kadın hissettiği acıdan dolayı cinsel ilişkiden kaçınabilir. VAJİNİSMUS NASIL TEDAVİ EDİLİR? Cinsel terapi ve danışmanlık: Hastaya cinsel organların yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verilir. Varsa cinsel korkuları giderilmeye çalışılır. Gevşeme teknikleri öğretilir. Hipnoz faydalı olabilir. Genellikle çift tedavisi yapıldığında daha etkili sonuçlar alınır. Vajinal genişletici aparatlar kullanmak: Hekiminiz vajinal kaslarınızı esnetmek için böyle bir uygulama tavsiye edebilir. Bu aparatlar gittikçe artan boyutlardadır. Eşinizle yakınlığı artırmak için aparatı eşinizin uygulamasını isteyebilirsiniz. Ancak bazı sosyokültürel değerler gereği hastaların bir bölümü bu aparatları kullanmak istemeyebilir ya da kullanmaktan kaçınabilir. Bu aparatlar yardımcı tedavi aparatları olup vajinismus tedavisi için zorunlu kullanılması gereken ürünler değildir.